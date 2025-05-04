В Україні завершують першу ексгумацію жертв Волинської трагедії: що кажуть у Мінкульті

Перший етап дослідження, який розпочали 24 квітня, завершується у селі Пужники. За словами заступника міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрія Наджоса, орієнтовно за два тижні всі роботи на місці будуть завершені.

Наступним кроком дослідження буде відбір генетичного матеріалу науковцями для подальшого порівняльного аналізу ДНК.

"Станом на сьогодні, віднайдено останки понад 30 осіб. Ексгумовано більше 20 осіб. Крім того, було виявлено і вилучено досить значну кількість артефактів: ґудзиків, черевиків, монет, хрестиків, - розповів Наджос.

Він додав, що остаточну кількість тіл можна буде встановити лише після вилучення усіх останків та проведення антропологічних досліджень.

Злагоджена співпраця

Наджос зазначив, що наразі спільна експедиція працює дуже чітко та злагоджено. Він також підкреслив, що Україна та Польща домовилися про те, що перепоховання останків відбудеться на кладовищі на території села Пужники.

Окрему увагу під час дослідження сторони приділяють підготовці звітів за результатами ексгумацій. Як повідомив заступник Міністра, ведуться перемовини щодо створення єдиного звіту.

"Ця історія може стати новітньою сторінкою у спільному трактуванні минулого. Ми шукаємо те, що нас об’єднує, а не те, що роз’єднує. Наше доброзичливе ставлення мотивує польських партнерів допомагати нам в проведенні пошукових робіт на території Польщі", - наголосив Наджос.