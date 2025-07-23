В Україні запрацювала новітня система підготовки гранатометників: що вона вміє

До експлуатації в Україні схвалили сучасну вітчизняну систему лазерних тренажерів для підготовки гранатометників. Новий комплекс дозволяє максимально реалістично відпрацьовувати стрільбу з РПГ-7 без бойових пострілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Ба більше, пристрій підтримує взаємодію з іншими типами тренажерів, що дозволяє інтегрувати його у комплексні навчальні рішення.

Дальність ураження умовних цілей за допомогою тренажера аналогічна дистанції ведення вогню з РПГ-7. Водночас імітатор дозволяє відпрацьовувати підготовку до:

Пристрій виконано у формі імітаційного боєприпасу, який встановлюється на гранатомет.

Ці лазерні тренажери - сучасний інструмент підготовки розрахунків гранатометників для стрільби з РПГ-7.

Інші розробки у сфері бойових технологій

Нагадаємо, що лише у червні цього року в Україні офіційно дозволили до експлуатації новий дистанційно-керований бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".

Крім цього українські військові тепер можуть використовувати новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Відомо, що гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.

До речі, примітно, що навіть президент США Дональд Трамп вражений широким використанням БпЛА у сучасній війні. За його словами, ніхто у світі не чекав, що саме дрони виявляться основною зброєю у війні між Україною та РФ.

Варто також додати, що цього місяця в Україні офіційно взяли на озброєння дистанційно керований бойовий модуль "Хижак". Міноборони України вже кодифікувало нову вітчизняну розробку.

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