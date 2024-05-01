UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні запрацювала інтерактивна карта для посилення контролю за нелегальним обігом сигарет

Фото: в Україні запрацювала інтерактивна карта для посилення контролю за нелегальним обігом сигарет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Економічна експертна платформа запустила електронну карту щодо стану роздрібної торгівлі тютюновими виробами в розрізі областей та найбільших громад України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook фахівця з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи Мирослава Лабу.

Він зазначив, що карта була створена для посилення контролю за роздрібною торгівлею тютюновими виробами, а дані на карті будуть оновлюватись щомісяця. На карті проранжовані регіони за рівнем тіньової торгівлі тютюновими виробами, а також вказані громади з найгіршими показниками тінізації.

"Результати соцопитувань МОЗ стверджують, що українці споживають більше тютюнових та нікотиновмісних виробів. Проте аналітичні дані карти показують, що офіційні продажі сигарет у 2023 році становили 11.8 млрд грн, а в березні 2024 року - 8.8 млрд грн. Таке різке падіння продажів може свідчити про перехід споживачів на нелегальні сигарети", - зазначив експерт.

За його словами, на основі даних карти вже можна зрозуміти, що найбільша тіньова торгівля тютюновими виробами має місце у Хмельницькій, Черкаській, Запорізькій, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Як повідомлялося з посиланням на дані "Кантар Україна", частка нелегальної тютюнової продукції від загального обсягу ринку в Україні сягнула рекордних за весь період незалежності  25,7%.

За даними компанії KPMG, Україна є другим ринком в Європі після Франції за рівнем нелегального ринку тютюнових виробів.

 

.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News