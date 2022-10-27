В Україні закликали включити до дев'ятого пакету санкцій ЄС російського олігарха Макарова

"Персональні санкції ЄС проти друга Путіна газового олігарха Ігоря Макарова (власника кампанії "Ареті"), обов'язково мають бути включені до дев'ятого пакета санкцій. Навіть прості українці вже звертають увагу на це, організувавши акцію під будівлею МЗС України, щоб привернути увагу Ради Євросоюзу щодо міжнародним справам", - заявивши експерт.

У свою чергу, в українському парламенті також впевнені, що персональні санкції ЄС проти Ігоря Макарова обов'язково мають бути включені до дев'ятого пакета санкцій, який готує Рада ЄС з міжнародних справ.

"Макаров є одним із ключових спонсорів російської військової агресії проти України. Видобуті його кампаніями вуглеводні використовуються для енергетичного шантажу Європи. Він сплачує мільярди до російського бюджету, які йдуть на фінансування російського тероризму", - написав нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко.

Нагадаємо, раніше Великобританія запровадила 92 санкції у відповідь на проведення російським режимом фіктивних референдумів у 4 областях України.

У списку санкцій Великобританії був Ігор Макаров, президент та власник Areti International Group, великий інвестор у нафтогазовий сектор та засновник "Ітери", першої незалежної газової компанії в Росії до того, як її купила державна "Роснефть".

Статки Макарова оцінюються в 1,6 мільярда фунтів стерлінгів. Раніше санкції проти Макарова запровадили у США, Канаді та Австралії.

У 2013 році "Роснефть" заплатила за 49% "Ітери" 2,9 млрд доларів, зокрема 1,8 млрд доларів особисто Макарову. Після продажу газових активів "Роснефти" Макаров дав своїй компанії нову назву, перевернувши слово "Ітера", тепер вона називається "Ареті".

Наприкінці лютого 2022 року Areti продала 10% канадської газовидобувної компанії Spartan Delta Corp. за 121,5 млн доларів. Одна з цілей угоди - зменшити політичний та економічний вплив на "Спартан", у якому в Ареті залишилося 8,4%.