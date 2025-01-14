В Україні загинув завербований Росією найманець з Індії, ще один був поранений, - Sky News

Уряд Індії заявляє, що на війні в Україні загинув їх громадянин, який був завербований Російською Федерацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За даними ЗМІ, про загибель індійця повідомили в МЗС Індії. Там також повідомили, що ще один їх громадянин отримує лікування від поранень у лікарні в Москві.
Міністерство заявило, що уряд Нарендри Моді "рішуче зайнявся" цим питанням з владою в Москві і посольством Росії в Нью-Делі. Там також повторно наголосили на необхідності якнайшвидшої демобілізації громадян Індії, які служать в російській армії.
"Ми працюємо з російською владою для якнайшвидшого транспортування останків до Індії. Ми також домагаємося якнайшвидшої демобілізації та репатріації до Індії пораненого", - заявили в МЗС Індії.
Раніше ми писали про те, що у червні минулого року, після загибелі двох індійців у російській армії, Нью-Делі вимагав від Кремля повернути завербованих громадян.
Тоді Reuters повідомило, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час візиту до Москви прагнув добитися якнайшвидшого звільнення індійців з російської армії.
Крім того, окрім індійців, Росія також намагалася вербувати сербів та українців, які проживають на окупованих територіях.
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