В Україні загинув завербований Росією найманець з Індії, ще один був поранений, - Sky News

За даними ЗМІ, про загибель індійця повідомили в МЗС Індії. Там також повідомили, що ще один їх громадянин отримує лікування від поранень у лікарні в Москві.

Міністерство заявило, що уряд Нарендри Моді "рішуче зайнявся" цим питанням з владою в Москві і посольством Росії в Нью-Делі. Там також повторно наголосили на необхідності якнайшвидшої демобілізації громадян Індії, які служать в російській армії.

"Ми працюємо з російською владою для якнайшвидшого транспортування останків до Індії. Ми також домагаємося якнайшвидшої демобілізації та репатріації до Індії пораненого", - заявили в МЗС Індії.

Вербування індійців Росією

Раніше ми писали про те, що у червні минулого року, після загибелі двох індійців у російській армії, Нью-Делі вимагав від Кремля повернути завербованих громадян.