В Україні загинув доброволець із Литви, який воював у Бахмуті

Повідомляється, що доброволець із Литви у складі одного з підрозділів брав участь в обороні Бахмута.

"Валеріюс пожертвував найдорожче, що в нього було - життя... Спочивай зі світом, брате!", - написав у Facebook пілот ВПС Литви Рокас Паулюкайтіс.

Добровольці з низки країн загинули, обороняючи Бахмут

Раніше ми писали, що в боях за оборону міста Бахмут загинув доброволець зі Сполучених Штатів Америки Купер Харріс Ендрюс. Також у боях під Бахмутом загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі.

Крім того, у травні під Бахмутом загинули п'ятеро бійців полку Каліновського. Окупанти вдарили по будівлі, з якої добровольці вели стрілецький бій.

Ситуація навколо Бахмута

Українські військові вже понад місяць продовжують активні дії на Бахмутському напрямі. Їм вдається просуватися на південь та на північ від міста. Таким чином вони можуть взяти угруповання ворога в оточення.

Так, 2 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що просування наших захисників під Бахмутом триває.

При цьому, за його словами, зараз ворог зосередив у районі міста понад 50 тисяч солдатів. Він також постійно перекидає резерви.