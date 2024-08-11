В Україні зафіксували новий штам коронавірусу FLiRT: що про нього кажуть у МОЗ

У липні в Україні зареєстрували три випадки зараження новим субваріантом коронавірусу Omicron FLiRT.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, новим штамом захворіли дві жінки ти чоловік старше 60 років:
Наразі відомо, що штам FLiRT походить від Omicron. Через специфічні мутації в білку-шипі він краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді. Тобто захворювання швидше вражає ослаблений імунітет.
Згідно з наявними дослідженнями, вакцинація та бустери залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, втім, не рятують повністю від зараження новим штамом.
Пандемія COVID-19, що розпочалася наприкінці 2019 року, кардинально змінила світову ситуацію, впливаючи на кожен аспект життя. Різке зростання захворюваності та смертності поставили перед системами охорони здоров'я безпрецедентні виклики. Також серйозним випробуванням стали й нові штами хвороби, такі як "Дельта"та "Омікрон".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами директора Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентина Гінзбурга, у столиці останніми тижнями значно підвищився рівень захворюваності на COVID-19.
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