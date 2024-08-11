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В Україні зафіксували новий штам коронавірусу FLiRT: що про нього кажуть у МОЗ

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У липні в Україні зареєстрували три випадки зараження новим субваріантом коронавірусу Omicron FLiRT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

 

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, новим штамом захворіли дві жінки ти чоловік старше 60 років: 

  • двоє у Києві; 
  • один в Івано-Франківській області. 

Наразі відомо, що штам FLiRT походить від Omicron. Через специфічні мутації в білку-шипі він краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді. Тобто захворювання швидше вражає ослаблений імунітет. 

Згідно з наявними дослідженнями, вакцинація та бустери залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, втім, не рятують повністю від зараження новим штамом. 

COVID-19 

Пандемія COVID-19, що розпочалася наприкінці 2019 року, кардинально змінила світову ситуацію, впливаючи на кожен аспект життя. Різке зростання захворюваності та смертності поставили перед системами охорони здоров'я безпрецедентні виклики. Також серйозним випробуванням стали й нові штами хвороби, такі як "Дельта"та "Омікрон". 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами директора Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентина Гінзбурга, у столиці останніми тижнями значно підвищився рівень захворюваності на COVID-19.

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Мінстерство охорони здоров'я України