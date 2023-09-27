В Україні з'явиться новий вид покарання замість в'язниці. Кому і за що він загрожує

В Україні з'явиться пробаційний нагляд як один із основних видів кримінальних покарань. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський, він набуде чинності за шість місяців.
РБК-Україна розбиралося в нюансах нового закону.
Як ідеться в пояснювальній записці, у ст. 51 Кримінального кодексу України визначено перелік покарань, до яких належать арешт та обмеження волі.
Обмеження свободи полягає в утриманні в установах відкритого типу без ізоляції від суспільства, під наглядом та з обов'язковим залученням до робіт. Але на сьогодні таких установ в Україні фактично немає. А нинішні виправні центри за структурою, підходами та організаціями схожі на колонії із полегшеними умовами утримання. При цьому правовий статус засуджених та умови тримання майже не відрізняються.
Арешт також фактично втратив своє соціальне та правове призначення. Арештні доми досі належним чином не створені, а засуджені до арешту утримуються в арештних домах при слідчих ізоляторах. Статус таких арештних домів недостатньо врегульований, а фінансове забезпечення - надмірне.
Автори закону вважають, що в умовах воєнного стану доцільно ліквідувати арештні доми, у тому числі, щоб збільшити кількість місць утримання військовополонених.
За таких обставин обмеження волі та арешт як види покарань втрачають своє кримінально-правове та соціальне призначення, будучи фінансово витратними. Тому запроваджується новий вид покарання - пробаційний нагляд.
Що таке пробаційний нагляд?
Це кримінальне покарання, яке полягає в обмеженні прав та свобод засудженого, визначених законом та встановлених вироком суду. За такого покарання застосовуються наглядові та виховні заходи без ізоляції від суспільства.
Як обмежується свобода під пробаційним наглядом?
Застосовувані заходи можна умовно поділити на обов'язкові та необов'язкові. Усі їх має затвердити суд.
Обов'язкові:
Крім того, суд може покласти такі зобов'язання:
Обов'язок носити електронний браслет встановлюється судом терміном від 1 місяця до 1 року.
На який термін призначатимуть пробаційний нагляд?
Пробаційний нагляд призначається терміном від 1 до 5 років. Щодо неповнолітніх - терміном від 1 до 2 років.
Важливо. Пробаційний нагляд призначатиметься замість кримінального покарання у вигляді арешту. Останній залишається видом покарання для військовослужбовців.
Пробаційний нагляд замість арешту?
У законі ст. 60 ("Арешт") Кримінального кодексу України викладено у новій редакції. Відповідно до неї, покарання у вигляді арешту полягає у утриманні засудженого військовослужбовця в умовах ізоляції на гауптвахті та встановлюється строком від 1 до 6 місяців. Арешт не застосовується до вагітних жінок та жінок, які мають дітей до 7 років.
Крім того, у кримінально-виконавчому кодексі із переліку установ виконання покарань виключаються арештні доми. Також забирається частина глави, яка регулює виконання арешту.
Зазначимо, діюча редакція передбачає, що покарання у вигляді арешту з ізоляцією засудженого встановлюється на строк від 1 до 6 місяців.
Як рахуватимуть термін після набрання чинності законом?
Через півроку тим, хто ще відбуватиме арешт в арештних домах, замінять частину покарання, що залишилася, пробаційним наглядом.
Термін розраховуватиметься таким чином:
Крім того, з'явиться можливість зарахування цілодобового домашнього арешту на строк покарання. Домашній арешт зараховуватиметься, виходячи із співвідношення 3 дні цілодобового арешту = 1 день позбавлення волі.
За які злочини призначатимуть пробаційний нагляд?
Пробаційний нагляд як вид кримінального покарання загалом прописано у понад 140 статтях Кримінального кодексу України. Зокрема, його можуть призначити за статтями:
Крім того, пробаційний нагляд призначатимуть за незаконне використання гуманітарної допомоги та благодійних пожертв, підробку документів, незаконне вирубування лісів, браконьєрство, заклики до вчинення терактів, геноциду, поширення порнографії, пропаганду війни, вирощування снодійного маку чи конопель, а також низку інших злочинів.