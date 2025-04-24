В Україні виявили понад 600 осіб, яких завербували спецслужби РФ для підпалів і терактів, - СБУ

"З травня минулого роки СБУ має новий серйозний виклик - це протидія вербуванню нашої молоді, наших підлітків і не тільки, з боку ворожих спецслужб на підриви військових об'єктів, підпали будівель ТЦК, та підриви колій. Зараз СБУ та Нацполіція виявили понад 600 осіб, які були завербовані російськими спецслужбами для здійснення підпалів, терактів та диверсій", - розповіла Семикіна.

За її словами, станом на сьогодні, з моменту запуску чатбота "Спали ФСБешника" у грудні 2024 року, надійшло понад 5 тисяч повідомлень про спробу вербування.

Як зазначила радниця глави СБУ, якщо дитина, повнолітній чи неповнолітній приймає пропозицію здійснити ворожий задум, а це вербування спецслужбами країни-агресора і це стаття державна зрада, у неї є кілька шляхів.

"Перший - це смерть, адже вони стають, мовою ворожої спецслужби, "розхідником". Бо російські спецслужби підривають людей, власних агентів які беруть участь у такому теракті. Або це відірвані ноги, каліцтво, як це було нещодавно в одного з неповнолітніх підлітків з Івано-Франківська. Третій - це кримінальна стаття, відповідальність за яку настає із 14 років і яка передбачає тюремне ув'язнення на строк до 15 років позбавлення волі або навіть довічне", - пояснила Семикіна.

Інший вихід, за її словами, - одразу повідомляти СБУ або Нацполіції про спробу вербування і не вестись на ворожу провокацію.