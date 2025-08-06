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В Україні виявили новий штам коронавірусу Stratus: основні симптоми

Фото: в Україні виявили новий штам коронавірусу Stratus (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Полтавській області зафіксовано новий штам коронавірусу Stratus. Наразі у світі частка цього варіанту COVID-19 за місяць зросла з 7,4 % до 22,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Як повідомляється, Центр громадського здоров’я відніс збудник, виділений від хворих в Полтавській області, до генетичної лінії XFG.

Всесвітня організація охорони здоров’я зарахувала збудник COVID-19 генетичної лінії XFG до варіантів, "що перебувають під моніторингом". Це пов’язано зі швидким поширенням цього варіанту, який назвали Stratus: його частка зросла з 7,4 % до 22,7 % у світі за один місяць.

Як зазначили в Центрі, точні дані не свідчать про тяжчий перебіг хвороби або збільшення смертності.

Епідеміологи попереджають, що охриплість голосу - рідкісний, але помітний симптом Stratus. Хриплий, шорсткий голос може бути сигналом зараження, хоча основні ознаки (кашель, лихоманка, втома) залишаються характерними.

Експерти вважають, що цей штам не спричиняє важчий перебіг захворювання, і вакцини, які застосовуються нині, мають залишатися ефективними проти проявів, включаючи тяжкі наслідки.

COVID-19

Нагадаємо, раніше експерти розповіли про головний симптом нового заразного COVID, який шириться світом. За словами медиків, новий штам може спричинити спалах у сезон відпусток.

Читайте також про ситуацію з COVID-19 і загрозу нових штамів в Україні.

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