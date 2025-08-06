В Україні виявили новий штам коронавірусу Stratus: основні симптоми

Як повідомляється, Центр громадського здоров’я відніс збудник, виділений від хворих в Полтавській області, до генетичної лінії XFG.

Всесвітня організація охорони здоров’я зарахувала збудник COVID-19 генетичної лінії XFG до варіантів, "що перебувають під моніторингом". Це пов’язано зі швидким поширенням цього варіанту, який назвали Stratus: його частка зросла з 7,4 % до 22,7 % у світі за один місяць.

Як зазначили в Центрі, точні дані не свідчать про тяжчий перебіг хвороби або збільшення смертності.

Епідеміологи попереджають, що охриплість голосу - рідкісний, але помітний симптом Stratus. Хриплий, шорсткий голос може бути сигналом зараження, хоча основні ознаки (кашель, лихоманка, втома) залишаються характерними.

Експерти вважають, що цей штам не спричиняє важчий перебіг захворювання, і вакцини, які застосовуються нині, мають залишатися ефективними проти проявів, включаючи тяжкі наслідки.