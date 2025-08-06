В Україні виявили новий штам коронавірусу Stratus: основні симптоми

У Полтавській області зафіксовано новий штам коронавірусу Stratus. Наразі у світі частка цього варіанту COVID-19 за місяць зросла з 7,4 % до 22,7%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Як повідомляється, Центр громадського здоров’я відніс збудник, виділений від хворих в Полтавській області, до генетичної лінії XFG.
Всесвітня організація охорони здоров’я зарахувала збудник COVID-19 генетичної лінії XFG до варіантів, "що перебувають під моніторингом". Це пов’язано зі швидким поширенням цього варіанту, який назвали Stratus: його частка зросла з 7,4 % до 22,7 % у світі за один місяць.
Як зазначили в Центрі, точні дані не свідчать про тяжчий перебіг хвороби або збільшення смертності.
Епідеміологи попереджають, що охриплість голосу - рідкісний, але помітний симптом Stratus. Хриплий, шорсткий голос може бути сигналом зараження, хоча основні ознаки (кашель, лихоманка, втома) залишаються характерними.
Експерти вважають, що цей штам не спричиняє важчий перебіг захворювання, і вакцини, які застосовуються нині, мають залишатися ефективними проти проявів, включаючи тяжкі наслідки.
Нагадаємо, раніше експерти розповіли про головний симптом нового заразного COVID, який шириться світом. За словами медиків, новий штам може спричинити спалах у сезон відпусток.
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