В Україні виявили новий штам коронавірусу Stratus: основні симптоми
У Полтавській області зафіксовано новий штам коронавірусу Stratus. Наразі у світі частка цього варіанту COVID-19 за місяць зросла з 7,4 % до 22,7%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Як повідомляється, Центр громадського здоров’я відніс збудник, виділений від хворих в Полтавській області, до генетичної лінії XFG.
Всесвітня організація охорони здоров’я зарахувала збудник COVID-19 генетичної лінії XFG до варіантів, "що перебувають під моніторингом". Це пов’язано зі швидким поширенням цього варіанту, який назвали Stratus: його частка зросла з 7,4 % до 22,7 % у світі за один місяць.
Як зазначили в Центрі, точні дані не свідчать про тяжчий перебіг хвороби або збільшення смертності.
Епідеміологи попереджають, що охриплість голосу - рідкісний, але помітний симптом Stratus. Хриплий, шорсткий голос може бути сигналом зараження, хоча основні ознаки (кашель, лихоманка, втома) залишаються характерними.
Експерти вважають, що цей штам не спричиняє важчий перебіг захворювання, і вакцини, які застосовуються нині, мають залишатися ефективними проти проявів, включаючи тяжкі наслідки.
COVID-19
Нагадаємо, раніше експерти розповіли про головний симптом нового заразного COVID, який шириться світом. За словами медиків, новий штам може спричинити спалах у сезон відпусток.
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