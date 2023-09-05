В Україні виявили кір: що це за хвороба та хто в зоні ризику

"В Україні зареєстровано кілька випадків кору - небезпечного та високозаразного інфекційного захворювання", - йдеться в повідомленні.

Чим небезпечний кір?

Кір може призвести до серйозних ускладнень: пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку - енцефаліту, а також до інвалідності та смерті.

Інфекція є надзвичайно заразною - з 10 невакцинованих та без імунітету осіб, які контактували з хворим на кір, 9 також захворіють.

Хто в зоні ризику?

В зоні ризику всі невакциновані діти та дорослі. Крім того, є групи людей, для яких кір є особливо небезпечним, це:

діти молодші року, у яких кір може мати тяжкі наслідки.

діти з бронхіальною астмою, діабетом, муковісцидозом, онкологічними чи іншими хронічними захворюваннями. Вони також мають вищий ризик серйозних ускладнень після кору.

у вагітних хвороба може спричинити передчасні пологи або призвести до народження дитини з критично малою вагою. Дитина може перехворіти на кір в утробі матері та мати серйозні наслідки - пошкодження мозку.

високий ризик захворіти мають також невакциновані медичні працівники.

Обов'язкова вакцинація

Специфічного лікування від кору не існує. Єдиним надійним захистом є вакцинація. Зокрема, для захисту від кору достатньо двох доз вакцини, що захищає від кору, краснухи та паротиту. В Україні за Національним календарем профілактичних щеплень їх роблять у 12 місяців (введення першої дози) та в 6 років (введення другої дози).

Невакцинованим дорослим потрібно отримати щонайменше одне, оптимально - два щеплення з інтервалом мінімум у місяць. При цьому дуже важливо зробити це до вагітності, адже жінкам при надії вакцинація від кору протипоказана.

Якщо у дитини має щеплень від кору за віком, якнайшвидше зверніться до педіатра або сімейного лікаря та наздоженіть пропущене. Вакцинація від кору, краснухи та паротиту для дітей до 18 років є безоплатною.

Невакциновані дорослі також можуть захиститися від кору. Щепитися можна в сімейного лікаря або в приватній клініці, але за вакцину доведеться заплатити.

Раніше РБК-Україна писало, що під час війни зростає ризик спалаху багатьох інфекційних захворювань, зокрема кору. За перших шість місяців 2023 року в Україні було зафіксовано 20 випадків захворювання на кір.

Нагадаємо, в Харківській області ще в квітні вирішили провести перепис дітей віком до п'яти років, які не пройшли вакцинацію від кору. Детальніше про це захворювання - читайте в матеріалі.