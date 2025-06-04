В Україні відзначають День пам’яті дітей, убитих Росією: скільки загинули

Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Це один із найболючіших днів для нашої країни - день, коли замість свят дитинства ми згадуємо тих, кому війна не дала жити.

За офіційними даними Офісу Генерального прокурора, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинула щонайменше 631 дитина, ще 1971 дитина зазнала поранень. І це - лише підтверджені факти. Через бойові дії та окупацію частини територій багато випадків залишаються не зафіксованими.

"Це злочин, який неможливо виправдати. Відповідальність за нього мають понести всі - від виконавців до тих, хто віддавав накази", - наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Дитинство під прицілом

Українські діти гинуть і страждають від обстрілів, ракет, дронів. Російські ракети влучають у житлові будинки, школи, лікарні, ігрові майданчики. Тисячі дітей позбавлені домівки, а багато з них - батьків. Тисячі були примусово депортовані до РФ.

Окупанти часто вивозять українських дітей без згоди батьків або законних опікунів. Їх доправляють у тимчасово окуповані території, до Криму або Росії. Після цього їм нав’язують іншу ідентичність, змушують забути рідну мову, співати гімн РФ, працювати, принижують за національною ознакою.

"Діти мають право на дитинство, а не на війну. За кожною цифрою - ім’я, усмішка, улюблена іграшка, мрії про майбутнє", - заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Міжнародні злочини

Парламентська асамблея Ради Європи вже визнала примусове вивезення українських дітей злочином геноциду. А Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт президента РФ Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнному злочині - незаконній депортації дітей з окупованих територій України.

Попри міжнародний тиск, Росія продовжує викрадати українських дітей. Поки що, за офіційними даними, вдалося повернути лише 388 депортованих дітей.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Український інститут національної пам'яті, Офіс Генерального прокурора України, повідомлення міністра оборони України Рустема Умєров та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.