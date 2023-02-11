В Україні від початку епідсезону зареєстровано 12 летальних випадків грипу

За даними відомства, в період з 30 січня по 5 лютого 2023 року в Україні на грип та ГРВІ, включно з COVID-19, захворіли 120 223 людей. З них у віці до 17 років - 58 657 осіб.

"Циркулюють переважно віруси грипу типу А, віруси SARS-CoV-2, RS-віруси, аденовіруси та метапневмовіруси. За звітний тиждень проти грипу щеплено лише 4 714 людей", - сказано в повідомленні.

Загалом, з 3 жовтня 2022 року до 5 лютого 2023 року було зареєстровано 2 059 612 людей, хворих грипом та ГРВІ, включно з COVID-19. З них 13,5% - діти віком до 17 років.

Також медики зареєстрували 12 летальних випадків захворювання грипом, що підтверджено методом ПЛР. При цьому у попередньому епідсезоні - не було зафіксовано летальних випадків грипу.

"Всього проти грипу вакцинувалися 143 821 людина, з них 93 695 - медпрацівники та люди з епідемічного ризику", - розповіли в ЦГЗ.