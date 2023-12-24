UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні триває сезон грипу. МОЗ розповіло, що важливо знати про хворобу

Фото: В Україні триває сезон грипу. МОЗ розповіло, що важливо знати про хворобу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні сезон грипу може тривати до середини весни. Захворювання загрожує важким перебігом низці категорій людей й навіть може призвести до летального кінця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Що вражає грип: 

  • верхні дихальні шляхи та легені;
  • безпосередньо серцевий м’яз та внутрішню поверхню кровоносних судин.

Серед найпоширеніших ускладнень грипу є запалення легень, серцева недостатність і тромбози. Найбільше ризикують мати важкий перебіг:

  • вагітні;
  • діти до 5 років,
  • люди старші за 60-65 років,
  • люди із хронічними захворюваннями.

"Вірус грипу мінливий, часто “перевдягається” і стає невпізнаваним для нашої імунної системи. З огляду на цю мінливість щеплення від грипу варто робити щосезону", - розповідають у МОЗ. 

Як лікувати грип: 

  • передусім важливо дотримуватись постільного режиму; 
  • пити теплі напої й мати достатньо сну; 
  • "противірусні" "імуностимулятори", інтерферон та антибіотики не допоможуть подолати грип. В Україні є специфічні ліки для лікування грипу, втім, вони досить дорогі й є далеко не в кожній аптеці. 

Захисти себе від важкого перебігу можна завдяки вакцинації. В МОЗ радять: 

  • запишіться до свого сімейного лікаря та отримайте рецепт на вакцину. В Україні відпуск вакцини в аптеках передбачений за рецептом;
  • дізнайтеся, в якій аптеці є вакцина від грипу;
  • безпосередньо перед візитом до лікаря візьміть сумку-холодильник, купіть вакцину в аптеці і зробіть щеплення в лікаря. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України