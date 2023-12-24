В Україні триває сезон грипу. МОЗ розповіло, що важливо знати про хворобу

Що вражає грип:

верхні дихальні шляхи та легені;

безпосередньо серцевий м’яз та внутрішню поверхню кровоносних судин.

Серед найпоширеніших ускладнень грипу є запалення легень, серцева недостатність і тромбози. Найбільше ризикують мати важкий перебіг:

вагітні;

діти до 5 років,

люди старші за 60-65 років,

люди із хронічними захворюваннями.

"Вірус грипу мінливий, часто “перевдягається” і стає невпізнаваним для нашої імунної системи. З огляду на цю мінливість щеплення від грипу варто робити щосезону", - розповідають у МОЗ.

Як лікувати грип:

передусім важливо дотримуватись постільного режиму;

пити теплі напої й мати достатньо сну;

"противірусні" "імуностимулятори", інтерферон та антибіотики не допоможуть подолати грип. В Україні є специфічні ліки для лікування грипу, втім, вони досить дорогі й є далеко не в кожній аптеці.

Захисти себе від важкого перебігу можна завдяки вакцинації. В МОЗ радять: