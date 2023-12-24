В Україні триває сезон грипу. МОЗ розповіло, що важливо знати про хворобу

В Україні сезон грипу може тривати до середини весни. Захворювання загрожує важким перебігом низці категорій людей й навіть може призвести до летального кінця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Що вражає грип:
Серед найпоширеніших ускладнень грипу є запалення легень, серцева недостатність і тромбози. Найбільше ризикують мати важкий перебіг:
"Вірус грипу мінливий, часто “перевдягається” і стає невпізнаваним для нашої імунної системи. З огляду на цю мінливість щеплення від грипу варто робити щосезону", - розповідають у МОЗ.
Як лікувати грип:
Захисти себе від важкого перебігу можна завдяки вакцинації. В МОЗ радять:
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