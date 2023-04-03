В Україні судитимуть окупанта, який знущався над цивільними в Ірпені

"Розслідуванням встановлено, що впродовж березня 2022 року старший стрілець розвідувального взводу 104-го гвардійського десантно-штурмового Червоного прапора полку разом з іншими військовослужбовцями РФ проводили спеціальні рейди у місті Ірпінь Бучанського району Київської області", - пише пресслужба.

Російські військові злочинці жорстоко ставились до цивільних, намагаючись виявити патріотично налаштованих громадян України.

На території Ірпінського військового госпіталю вони виявили двох цивільних осіб. Після допиту обвинувачений наказав цивільним стати на коліна й притулити голови один до одного. Аби залякати їх - військовий імітував розстріл, здійснивши декілька пострілів над головами.

"В подальшому обвинувачений разом з командиром відділення та іншими військовослужбовцями РФ, незаконно проникли до житлового будинку, де було двоє цивільних осіб. Вони нанесли удари по тулубу і голові потерпілого та, імітуючи вбивство, здійснювали постріли поряд з головою", - додає Офіс генерального прокурора.

Аби провести допит, цивільного вивели у двір будинку. Там також через нібито ненадання "правдивої інформації", військовий направив на чоловіка автоматичну зброю та зімітував розстріл, здійснивши дві черги пострілів з однієї та іншої сторони потерпілого.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Фото: (facebook.com/pgo.gov.ua)