В Україні судитимуть чотирьох чоловіків за спробу терактів у Львові та Києві

Обвинувачені мали на меті організувати вибухи на оборонному підприємстві у Львові, трьох торгових центрах та закладі харчування в столиці.

Прокуратура інкримінує їм незаконне поводження з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України), а двом учасникам групи - організацію незаконного перетину кордону з РФ. Окрім цього, одному з обвинувачених предʼявили звинувачення у державній зраді та замаху на диверсію.

Правоохоронці вчасно запобігли терактам, знешкодивши 15 вибухових пристроїв у Києві та ще чотири у Львові. Вибухівку було замасковано під продукти харчування.

Фото: В Україні судитимуть чотирьох українців за спробу терактів у Львові та Києві (t.me/pgo_gov_ua)