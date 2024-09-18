В Україні судитимуть чотирьох чоловіків за спробу терактів у Львові та Києві

Львівська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти чотирьох громадян України, яких звинувачують у плануванні терактів у Києві та Львові за вказівкою російських спецслужб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.
Обвинувачені мали на меті організувати вибухи на оборонному підприємстві у Львові, трьох торгових центрах та закладі харчування в столиці.
Прокуратура інкримінує їм незаконне поводження з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України), а двом учасникам групи - організацію незаконного перетину кордону з РФ. Окрім цього, одному з обвинувачених предʼявили звинувачення у державній зраді та замаху на диверсію.
Правоохоронці вчасно запобігли терактам, знешкодивши 15 вибухових пристроїв у Києві та ще чотири у Львові. Вибухівку було замасковано під продукти харчування.
Фото: В Україні судитимуть чотирьох українців за спробу терактів у Львові та Києві (t.me/pgo_gov_ua)
Українські правоохоронці продовжують затримувати агентів російської розвідки. На початку серпня СБУ викрила агента РФ у Києві, який допоміг викрити резидентку ГРУ, що планувала підпали авто військових.
Також СБУ затримала групу агентів ГРУ, які готували теракти в Києві до 9 травня, встигнувши закласти вибухівку в будівельних гіпермаркетах та кафе.
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