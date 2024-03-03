В Україні створили інтерактивну мапу книгарень

"Підтримка і розвиток читання є неможливими без розвитку книжкової екосистеми України, її розбудова та підтримка є одним із пріоритетних завдань Стратегії розвитку читання, затвердженими Кабінетом Міністрів України 03 березня 2023 року", повідомили в Інституті книги.

За їх словами, сприяти популяризації читання, наблизити книжку до українського читача зможе інтерактивна мапа книжкової екосистеми України, яку цього тижня було презентовано Інститутом.

"Інтерактивна мапа книжкової екосистеми - це зручний і корисний інструмент, який містить багато інформації про місця і події, які потрібні читацькій аудиторії", - додала пресслужба Українського інституту книги.

Ба більше, українців запевнили, що періодично будуть оновлювати дані на мапі. Станом на зараз їх 455.

"Команда Українського інституту книги буде вдячна, якщо ви знайдете ще не позначені книгарні й надішлете нам цю інформацію", - йшлось в заяві.

Знайти інтерактивну мапу можна за посиланням. Звернутись щодо нової чи не відміченої книгарні можна на електронну пошту:

vira.karasjova@ubi.org.ua.

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