В Україні стрімко зростає захворюваність на кашлюк: що це за хвороба та як захиститись

Яка тенденція захворювання на кашлюк

Починаючи з 2023 року, в Україні зростає захворюваність на кашлюк до 52,5 на 100 тис. нас. (707 випадків). У 2020 році зареєстрували 12 випадків захворювання, 2021-го – 7 випадків, 2022-го – 12 випадків, 2023-го – 6 випадків, І квартал 2024-го – 1006 випадки.

"За 7 місяців 2024 року зареєстровано вже 5 602 випадки захворювання. Це у 27,2 раза більше ніж за аналогічний період минулого року (206 випадків). Тільки за червень цього року зареєстровано 1058 випадків кашлюку проти 1006 випадків за перші три місяці цього року. За липень – 739 випадків, а за аналогічний період минулого року було 45. Це говорить про продовження підйому захворюваності на кашлюк у 2024 році", – заявляють у Центрі громадського здоров'я.

Спалахи кашлюка часто проявляються циклічністю через залежність від часового імунітету, рівня охоплення вакцинацією та інших факторів. Частота підйомів захворюваності, як правило, спостерігається кожні 3-5 років. Сукупність цих факторів прогнозовано може призвести до підйому захворюваності у 2024-2025 роках.

Як розпізнати хворобу

Через 3-14 днів після інфікування з’являються симптоми, схожі на ГРВІ:

нежить

сльозяться очі

болить горло

з’являється сухий кашель

є незначне підвищення температури

Саме в цей період хворий дуже заразний. Приблизно за тиждень після цього кашель посилюється, починаються напади спазматичного кашлю з характерним свистом, які супроводжуються блюванням, почервонінням або синюшністю шкіри обличчя та відходженням в’язкого слизу.

Через напруження від кашлю можуть навіть виникати незначні крововиливи під шкірою або в очах. У маленьких дітей може ненадовго посиніти шкіра, якщо їм важко дихати через кашель.

"У немовлят кашель буває малопомітним, але може статися короткочасна зупинка дихання (апное). У цей час у дитини може посиніти обличчя. Особливої уваги потребують новонароджені до 2-х місяців (до першої вакцинації), а також деякий період після першої вакцинації (до формування імунної відповіді). За перших ознак сильного кашлю та апное у немовлят треба негайно звертатися до лікаря", – кажуть у Центрі.

З часом хворі починають кашляти рідше, напади слабшають. Водночас період одужання може тривати від 2 до 6 місяців.

За перших ознак сильного кашлю у немовлят потрібно негайно звертатись до лікаря (фото ілюстративне: Freepik)

Для кого кашлюк особливо небезпечний

"Немовлята й маленькі діти особливо вразливі до розвитку ускладнень кашлюку. Це може бути пневмонія, судоми, апное, енцефалопатія (хвороба головного мозку – Ред.), навіть смерть, особливо у немовлят", – пояснюють експерти.

Старші діти й дорослі переносять кашлюк легше, однак перебіг хвороби все одно неприємний та виснажливий. Перехворівши на кашлюк, люди не отримують до нього імунітету. Втім, вдруге перебіг хвороби може бути легшим.

Як запобігти хворобі

Найкращий метод запобігання виникнення і поширення кашлюку – вакцинація.

"Внаслідок широкого використання вакцини з 50-х років минулого сторіччя більш як на 90% знизився рівень захворюваності, а також смертності від нього. На початку ХХ сторіччя 8 з 10 дітей не доживали до 2 років, з них – 1-2 дітей помирали через кашлюк", – кажуть у ЦГЗ.

Саме тому календар щеплень так побудований, щоб якомога раніше надати захист дитині від тяжкого перебігу кашлюку. Проти цієї хвороби щеплюють у віці 2, 4, 6, 18 місяців.

"Якщо дитина, з низки причин, отримує щеплення з порушенням календаря, лікар повинен призначити щеплення з такого розрахунку, щоб дитина встигла отримати триразове щеплення проти кашлюку до 6 років 11 місяців 29 днів", – наголошують фахівці.

Щеплення від кашлюка потрібно зробити до 7-річного віку (фото ілюстративне: Freepik)

Що треба знати про вакцинацію

Для вакцинації дітей проти кашлюку на першому році життя можуть використовуватися вакцини як з ацелюлярним (АаКДП), так і з цільноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом. Вакцина АКДП містить цілі вбиті клітини збудника кашлюку, а АаКДП містить безклітинний, або ацелюлярний, кашлюковий компонент.

"Обидва типи вакцин формують у щеплених дітей стійкий імунітет проти кашлюку, дифтерії та правця. Але є дослідження, які показують перевагу АКДП-вакцини у формуванні тривалого імунітету від кашлюку", – кажуть у ЦГЗ.

Тому ВООЗ рекомендує країнам з низьким рівнем охопленням щепленнями, до яких належить і Україна, використання вакцини АКДП. Після курсу повної вакцинації імунітет проти кашлюку зберігається впродовж 5-7 років – на період життя дитини, в якому хвороба перебігає найтяжче.

Вакцинація проти кашлюка допомагає не тільки вберегти дитину від хвороби, й убезпечує від можливого контакту зі збудником немовлят, яких не вакцинували за віком. Адже батьки, старші брати і сестри – основне джерело кашлюку для новонароджених.

"Захворюваність на кашлюк у підлітків і дорослих також зросла. Це може бути причиною збільшення кількості випадків, які реєструються у немовлят. Дослідження показали, що 35-55% випадків кашлюку у немовлят можна було б запобігти, якщо підтримувати або посилювати імунітет до хвороби у батьків", – наголошують у Центрі.

Вакцинація жінок у третьому триместрі вагітності (оптимальні терміни – 16-32 тижні) призводить до ефективної передачі антитіл немовляті. Ті зберігаються, поки дитині не можна буде розпочати активну імунізацію у віці 2 місяців.

Також зараз є можливість ревакцинації дітей проти кашлюку у 6 років власним коштом, особливо дітей із груп медичного ризику та з родин, в яких є немовлята.