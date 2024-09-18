В Україні стартував проект адаптивного спорту для ветеранів з ампутаціями: деталі

В Україні запустили ініціативу, яка спрямована на підтримку ветеранів, що втратили кінцівки під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на органінаторів проекту.
Ініціатива під назвою "Волейбол сидячи - ближнє коло: адаптивний спорт і можливості для ветеранів" має на меті сприяти фізичній реабілітації та соціальній інтеграції військових через спортивні тренування.
Проект реалізується на платформі соціального краудфандингу "Соціальна країна", яка допомагає у втіленні соціальних проєктів.
Волейбол сидячи визнаний одним з ефективних способів фізичної реабілітації для осіб з ампутаціями нижніх кінцівок. Він дозволяє ветеранам не лише покращити фізичний стан, а й знайти нові можливості для спілкування та соціальної активності. Заняття відбуваються під керівництвом досвідчених тренерів, які мають міжнародний досвід у розвитку адаптивного спорту.
Проєкт вже отримав широку підтримку з боку громадських діячів та організацій. Наразі планується створення відкритих майданчиків для тренувань, зокрема для ветеранів, які проходять реабілітацію в спеціалізованих медичних установах в Києві та Ірпені.
У майбутньому передбачаються регулярні тренування та участь команд у місцевих, регіональних та міжнародних турнірах.
Організатори проєкту закликають громадськість долучитися до ініціативи та підтримати ветеранів, які щодня стикаються з викликами фізичної та емоційної реабілітації.
Кожен бажаючий може проголосувати за проєкт, підтримавши його розвиток. Це допоможе ветеранам отримати доступ до якісних тренувань і спортивних заходів, що сприятиме їхньому швидшому відновленню та інтеграції в суспільство.
Фото: Заняття відбуваються під керівництвом досвідчених тренерів
Це не просто можливість долучитися до проєкту, а й реальний шанс вплинути на життя тих, хто віддав усе заради нашої країни. Підтримайте проєкт і допоможіть ветеранам відчути силу спорту як засіб відновлення та нових можливостей.
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