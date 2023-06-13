В Україні скасують податкові пільги у зв’язку з офіційним завершенням пандемії COVID, - нардеп

Як зазначив депутат, ВООЗ у травні скасувало статус пандемії COVID-19.

"У нас карантин формально ще діє до 30.06.2023, ну і судячи по внесення такого факту закону урядом, то на цьому і завершиться", - додав Железняк.

Нардеп додав, що більшість норм і так втрачають свою силу після закінчення пандемії, але є дві технічні зміни:

щодо Реєстру набувачів одноразової компенсації суб'єктам господарювання

про тимчасовий порядок відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів.

Скасування статусу пандемії

Нагадаємо, 5 травня 2023 голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус оголосив про завершення дії надзвичайної ситуації в галузі суспільної охорони здоров'я, що була оголошена через коронавірусну інфекцію в березні 2020 року.

При цьому очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав, що МОЗ зараз розглядає можливість скасування карантинних обмежень. За його словами, влада вже почала переглядати постанову Кабміну, згідно з якою в Україні діє карантин. І незабаром розпочнеться підготовка до скасування цієї постанови, оскільки вона тягне за собою не тільки протиепідемічні обмеження, але й дії, пов'язані з суб'єктами господарювання під час карантину.

При цьому карантинні норми в Україні фактично припинили виконувати з початком війні 24 лютого 2022 року.