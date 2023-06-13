UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні скасують податкові пільги у зв’язку з офіційним завершенням пандемії COVID, - нардеп

Фото: пандемія завершилася (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів сьогодні розгляне законопроект про зміни до Податкового кодексу України, пов'язаних із завершенням карантину, встановленого через COVID-19. Податкові пільги діяли три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Ярослава Железняка в Telegram.

Як зазначив депутат, ВООЗ у травні скасувало статус пандемії COVID-19.

"У нас карантин формально ще діє до 30.06.2023, ну і судячи по внесення такого факту закону урядом, то на цьому і завершиться", - додав Железняк.

Нардеп додав, що більшість норм і так втрачають свою силу після закінчення пандемії, але є дві технічні зміни:

  • щодо Реєстру набувачів одноразової компенсації суб'єктам господарювання
  • про тимчасовий порядок відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів.

Скасування статусу пандемії

Нагадаємо, 5 травня 2023 голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус оголосив про завершення дії надзвичайної ситуації в галузі суспільної охорони здоров'я, що була оголошена через коронавірусну інфекцію в березні 2020 року.

При цьому очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав, що МОЗ зараз розглядає можливість скасування карантинних обмежень. За його словами, влада вже почала переглядати постанову Кабміну, згідно з якою в Україні діє карантин. І незабаром розпочнеться підготовка до скасування цієї постанови, оскільки вона тягне за собою не тільки протиепідемічні обмеження, але й дії, пов'язані з суб'єктами господарювання під час карантину.

При цьому карантинні норми в Україні фактично припинили виконувати з початком війні 24 лютого 2022 року.

Детальніше про скасування карантину читайте в матеріалі РБК-Україна "Кінець пандемії COVID-19? Коли в Україні скасують карантин і що буде із вакцинацією".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVIDКарантин