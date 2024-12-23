З України в Румунію. Які товари і речі не можна везти з собою, щоб не завернули на кордоні

Що треба знати про перетин кордону з Румунією

Українці мають право перебувати в Румунії до 90 днів у межах 180 днів без візи. Біженці можуть оформити тимчасовий захист, який країна надає до березня 2025 року. Для цього необхідно звернутися у міграційні центри із паспортом та довідкою про тимчасовий захист. Також можна подати документи на посвідку на проживання.

Важливо аби при перетині кордону біометричний паспорт був дійсний щонайменше ще протягом 90 днів з дати в'їзду у країну. Якщо мандруєте з дітьми, то інформація про них має бути внесена у паспорт одного з батьків.

Перетнути кордон можна у пунктах пропуску Сірет - Порубне (Чернівецька область) та Сігету Мармацієй - Солотвино, Халмеу - Дякове (Закарпатська область), а також поромною переправою Ісакча - Орлівка (Одеська область).

Що заборонено перевозити через кордон

Під заборону потрапляють наркотичні та психотропні препарати, зброя і боєприпаси, токсичні та хімічні речовини, порнографічні матеріали, рецептурні засоби, а також товари піратського виробництва.

Не можна у Румунію ввозити м’ясо і молочні продукти, мед, консерви та будь-які вироби, які можуть стати причиною поширення хвороб серед тварин.

Також митні правила не дозволяють перевозити диких тварин, а для домашніх потрібні ветеринарні паспорти із вказаними щепленнями проти основних хвороб, або вживлений під шкіру мікрочип, за яким можна провести ідентифікацію тварини.

Для перевезення речей культурного, історичного чи мистецького значення потрібно оформляти декларацію.

Мандрівникам дозволено перевозити готівку до 10 тисяч євро (еквівалент у будь-якій валюті), більшу суму треба задекларувати на кордоні, а також надати підтвердження джерела грошей (наприклад, банківську виписку або документи про заробітну плату тощо).

Які речі й товари можна перевозити в обмеженій кількості

Без мита, ПДВ та акцизного збору дозволено ввозити:

речі для особистого використання (одяг, електроніку, аксесуари та інші предмети повсякденного вжитку у невеликих обсягах, техніка - по одній штуці)

ліки для особистих потреб, на ввезення рецептурних препаратів або із сильною дією потрібний рецепт або медичне підтвердження

до 1 літра спирту або алкогольних напоїв міцністю понад 22%, до 2 літрів вина або 16 літрів пива

до 40 сигарет (2 пачки), або 100 сигарил, або 50 сигар, або 250 грамів тютюну

до 200 г кави або какао для особистого вживання

50 мл парфумів

інші товари, якщо їхня вартість не перевищує 300 євро

повний бак пального + 10 літрів у переносній каністрі (якщо ввозите авто на постійне користування, то можуть стягуватися додаткові збори за реєстрацію. Якщо маєте Зелену картку, то на українському авто без реєстрації в Румунії можна їздити до 6 місяців)

Черга авто на поромній переправі Орлівка-Ізакча на кордоні з Румунією (фото: Getty Images)