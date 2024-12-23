З України в Румунію. Які товари і речі не можна везти з собою, щоб не завернули на кордоні

Між Україною та Румунією діє безвізовий режим, тому наші громадяни можуть в'їжджати у цю країну на підставі біометричного паспорта й перебувати там протягом 90 днів, якщо не мають статусу про міжнародний захист.
РБК-Україна розповідає про правила перетину кордону з Румунією та що не можна перевозити цю країну.
Українці мають право перебувати в Румунії до 90 днів у межах 180 днів без візи. Біженці можуть оформити тимчасовий захист, який країна надає до березня 2025 року. Для цього необхідно звернутися у міграційні центри із паспортом та довідкою про тимчасовий захист. Також можна подати документи на посвідку на проживання.
Важливо аби при перетині кордону біометричний паспорт був дійсний щонайменше ще протягом 90 днів з дати в'їзду у країну. Якщо мандруєте з дітьми, то інформація про них має бути внесена у паспорт одного з батьків.
Перетнути кордон можна у пунктах пропуску Сірет - Порубне (Чернівецька область) та Сігету Мармацієй - Солотвино, Халмеу - Дякове (Закарпатська область), а також поромною переправою Ісакча - Орлівка (Одеська область).
Під заборону потрапляють наркотичні та психотропні препарати, зброя і боєприпаси, токсичні та хімічні речовини, порнографічні матеріали, рецептурні засоби, а також товари піратського виробництва.
Не можна у Румунію ввозити м’ясо і молочні продукти, мед, консерви та будь-які вироби, які можуть стати причиною поширення хвороб серед тварин.
Також митні правила не дозволяють перевозити диких тварин, а для домашніх потрібні ветеринарні паспорти із вказаними щепленнями проти основних хвороб, або вживлений під шкіру мікрочип, за яким можна провести ідентифікацію тварини.
Для перевезення речей культурного, історичного чи мистецького значення потрібно оформляти декларацію.
Мандрівникам дозволено перевозити готівку до 10 тисяч євро (еквівалент у будь-якій валюті), більшу суму треба задекларувати на кордоні, а також надати підтвердження джерела грошей (наприклад, банківську виписку або документи про заробітну плату тощо).
Без мита, ПДВ та акцизного збору дозволено ввозити:
Раніше ми розповідали про те, з якими товарами й речами не пропустять через кордон зі Словаччиною, а також що не можна ввозити у Польщу та Німеччину.
Нещодавно ми повідомляли про те, що нова система Entry/Exit Scheme на кордонах ЄС ще не запрацювала, хоч мала стартувати ще у листопаді. Одразу кілька країн не встигли підготувати технічну базу для її запуску. Європейська комісія запропонувала впровадити EES у квітні 2016-го, вона мала почати діяти у 2022 році. Старт нововведення перенесли на невідомий термін.
Під час підготовки матеріалу використали: Ministerul FinanțelorAutoritatea Vamală Română, Visit Ukraine today та інформацію із сайту Посольства України в Румунії.
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