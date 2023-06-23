В Україні розгорнули штаби та проведуть навчання на випадок теракту на ЗАЕС

"В першу чергу людям необхідно зберігати спокій. Він ґрунтується на готовності всіх наших служб: і Міністерства енергетики, і МВС, МОЗ, місцевих органів влади до будь-яких надзвичайних подій і ситуацій, в тому числі пов'язаних із можливим витоком радіації із ЗАЕС", - сказав він.

За його словами, МВС сьогодні розгорнуло роботу відповідних штабів. Там будуть присутні енергетики, працівники ДСНС, поліція і медики. Клименко зазначив, що важливо донести до громадян правила поведінки у випадку надзвичайної події.

Міністр наголосив, що у випадку теракту найважливішим буде перший день, коли радіаційний фон буде найвищим.

"Що стосується Запорізької АЕС. Той радіоактивний фон, який, можливо, після будь-яких заходів буде в повітрі, він буде зберігатися приблизно 1 добу. Тобто на 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби", - наголосив він.

За цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, кожен громадянин має закритися у приміщенні, перекрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери та обігрівачі. Також необхідно ущільнити всі отвори, які є в будинках, змоченою тканиною чи скотчем.

"Найближчими днями ми проведемо відповідні навчання з перекриттям доріг і відповідним розверненням санітарних блокпостів, де ми будемо перевіряти радіацію. Все обладнання щодо виміру радіації, яке у нас є, воно відкаліброване та готове до роботи. Але ми хочемо ще раз згрупувати всі служби. Для того, щоб ми чітко могли зреагувати на будь-які виклики", - заявив міністр.

Клименко зазначив, що всі громадяни, які захочуть виїхати з території ураження, будуть забезпечені відповідним транспортом.

"Біля атомних електростанцій ми такі заходи проводимо постійно. Не завжди ми це афішуємо. Але на даний момент ми будемо працювати достатньо відкрито. Будемо працювати в тісній взаємодії з населенням та інформувати про всі наші кроки, які будемо вживати на відповідній території. Під цією територією ми маємо на увазі 50-ти кілометрову зону по радіусу навколо ЗАЕС. Якщо ми беремо і правий, і лівий берег - це приблизно півмільйона населення", - зазначив глава МВС.

Як захиститися у випадку теракту на ЗАЕС

Клименко пояснив, що радіація - за великим рахунком пил. Захиститися від нього на вулиці можна завдяки звичайному респіратору чи маски, яку використовували під час COVID-19.

"Це все, що необхідно знати. І, звичайно, дивитися за ЗМІ, де ми будемо постійно інформувати населення про ситуацію, яка є навколо і, звичайно, про заходи безпеки, які ми будемо спільно вживати", - додав міністр.

Він наголосив, що у випадку катастрофи на ЗАЕС потрібно закритися у приміщенні, а про можливість переміщення в укриття фахівці будуть повідомляти додатково.

"Перше - треба закупоритися вдома до однієї доби. Тобто до того часу, як місцеві органи влади, цивільного захисту нададуть відповідні розпорядження щодо переміщення в той чи інший район, чи по іншій території. Тобто ми говоримо про можливий тепловий викид, який втратить найбільшу свою концентрацію протягом доби", - сказав Клименко.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти готують теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Він наголосив, що росіяни вже підготувалися до нього.

Також раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме басейн-охолоджувач.

Детальніше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - у матеріалі РБК-Україна.

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