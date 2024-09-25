UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні різко збільшилась кількість ДТП: стали відомі основні причини аварій

Фото: в Україні різко збільшилась кількість ДТП (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

З січня по серпень 2024 року в Україні внаслідок ДТП загинуло 1918 осіб та було травмовано 20 862 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику Патрульної поліції України.

Зазначається, що порівняно з аналогічним періодом 2023 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими збільшилась на 10,5% - до 16 621 випадків.

При цьому найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху, у аваріях через таку причину зафіксовано 1093 жертви. Другою причиною, за кількістю загиблих, є порушення правил маневрування – такі аварії призвели до загибелі 305 осіб.

На третьому місці – перехід пішоходів у невстановленому місці. Неуважність водіїв та пішоходів призвела до гибелі 82 осіб. За цьогорічної статистики найбільша кількість ДТП трапляється між 17 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

Нагадаємо, у червні в Одеській області нетверезий водій під час втечі від поліцейських наїхав на людей, які переходили дорогу на пішохідному переході.

А у квітні в Одеській області сталася масштабна аварія за участю вантажівок. Один із водіїв загинув.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТППатрульна службаПоліція Києва