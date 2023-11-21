В Україні протестували вітчизняну бойову частину до західного ударного дрону (відео)

В Україні протестували нову бойову частину до західного ударного дрона. Таким чином країна розвиває спільні виробництва зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра стратегічної промисловості України Олександра Камишіна.
"Наша оборонка вже регулярно випробовує нові рішення. Розробляємо нове, модернізуємо старе, відновлюємо виробництво давно забутих, але добре себе зарекомендувавших виробів", - йдеться у заяві.
За словами Камишіна, один з ударних дронів західного виробництва непогано себе зарекомендував на полі бою, але бойову частину військові попросили зробити більш потужною.
"На відео - результат випробування нової бойової частини для цього дрона. Випробування пройшли успішно - вибух повністю розвалив бронеплиту товщиною 50 мм, за нею - ще одну, 16мм, і вм’яв третю, також 16 мм", - написав міністр.
Камишін підкреслив, що таким чином зароджуються спільні виробництва.
Як відомо, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва. Цього року Кабмін виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.
Крім того, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового альянсу у сфері озброєння. До цього вже приєдналися декілька виробників зброї з різних країн.
Також Україна разом зі Сполученими Штатами Америки проведе у Вашингтоні оборонний форум. Він відбудеться вже у грудні.
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