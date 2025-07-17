До України повернули тіла тисячі загиблих у рамках проведення репатріаційних заходів. Надалі з тілами проведуть всі необхідні експертизи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС України, Офісу Уповноваженого ВР України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - повідомили у координаційному штабі.

Зазначається, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Повернення тіл захисників до України

Україна та РФ під час другої зустрічі в Туреччині досягли домовленості про масштабний обмін тілами загиблих захисників. Сторони погодили формат "6000 на 6000".

Перший етап обміну відбувся 11 червня. Тоді Україна повернула тіла більш як тисячі полеглих воїнів. Йдеться про загиблих на сході, півдні, а також у Курській області.

Наступний етап репатріації відбувся 13 червня, в Україну повернули тіла 1200 осіб, більшість з яких військовослужбовці. Крім того, на територію України повернули тіла ще 1200 загиблих громадян у неділю, 15 червня.

Також повідомлялось, що Україна та Росія подовжать обмін тілами загиблих, але в новому форматі. Він не буде прив'язаний до переговорів в Стамбулі.

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