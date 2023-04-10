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В Україні з початку року вже провели понад сотню трансплантацій органів

Фото: В Україні з початку року вже провели понад сотню трансплантацій органів (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

В Україні за перші три місяці 2023 року провели вже 124 трансплантації органів. Медики пересаджували нирки, серце, печінку та легені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр трансплант-координації.

Кількість пересадок від померлого донора сягає 60%.

У першому кварталі також виконано 75 трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин, з них 12 - від неродинного донора.

Найбільше трансплантацій виконано у:

  • Львівському територіальному медичному об'єднанні - 36;
  • Національному інституті хіруругії та трансплантології імемені Шалімова - 19;
  • Інституту серція МОЗ - 15;

Загалом в Україні працюють 19 центрів трансплантації.

Нагадаємо, в Україні немовляті пересадили шкіру від посмертного донора. До такої операції медики готувалися кілька років.

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