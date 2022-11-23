В Україні перебої з Інтернетом: що робити

Через масовані ракетні обстріли по території України, що Росія здійснила 23 листопада, в багатьох населених пунктах країни спостерігаються проблеми з Інтернетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ресурсу NetBlocks.
У Twitter-акаунті NetBlocks йдеться, що "Україна зіткнулася з відключеннями електроенергії в масштабі країни, що значно впливає на доступ до інтернету".
У також у компанії додали, що "підключення до мережі в Україні зараз на рівні 35 відсотків від попереднього періоду", маючи на увазі минулий тиждень, коли наша країна теж зазнавала ракетних ударів збоку РФ.
Інфографіка (twitter.com/netblocks)
Крім того, проблеми з Інтернет-зв'язком спостерігаються і у Молдові.
Спробуйте обмежити споживання мобільного інтернету до мінімуму. Зокрема, встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на YouTube.
Також віддавайте перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками.
Також експерти радять завантажити всю необхідну інформацію в памʼять смартфона.
Перш за все уточніть у вашого інтернет-провайдера, чи працює він без світла. Якщо так, то підключіть роутер Wi-Fi до джерела безперебійного живлення. Якщо ні, то зверніться до нього з проханням встановити обладнання для резервної електроенергії.
Підтримайте провайдера і сплатіть за Інтернет на декілька місяців вперед за можливості. Адже не кожна компанія може швидко закупити достатньо техніки для роботи без світла.
Окрім того, скооперуйтеся з сусідами. Це допоможе значно прискорити процес.
До речі, мер Києва Віталій Кличко спрогнозував, коли у столиці з'являться світло та вода.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.