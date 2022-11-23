UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні перебої з Інтернетом: що робити

В Україні проблеми з Інтернет-зв'язком (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Через масовані ракетні обстріли по території України, що Росія здійснила 23 листопада, в багатьох населених пунктах країни спостерігаються проблеми з Інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ресурсу NetBlocks.

Що відомо про проблеми з Інтернетом 23 листопада

У Twitter-акаунті NetBlocks йдеться, що "Україна зіткнулася з відключеннями електроенергії в масштабі країни, що значно впливає на доступ до інтернету".

У також у компанії додали, що "підключення до мережі в Україні зараз на рівні 35 відсотків від попереднього періоду", маючи на увазі минулий тиждень, коли наша країна теж зазнавала ракетних ударів збоку РФ.

Інфографіка (twitter.com/netblocks)

Крім того, проблеми з Інтернет-зв'язком спостерігаються і у Молдові.

Що робити, коли немає Інтернету

Спробуйте обмежити споживання мобільного інтернету до мінімуму. Зокрема, встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на YouTube.

Також віддавайте перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками.

Також експерти радять завантажити всю необхідну інформацію в памʼять смартфона.

Що робити, щоб зв'язок не пропав

Перш за все уточніть у вашого інтернет-провайдера, чи працює він без світла. Якщо так, то підключіть роутер Wi-Fi до джерела безперебійного живлення. Якщо ні, то зверніться до нього з проханням встановити обладнання для резервної електроенергії.

Підтримайте провайдера і сплатіть за Інтернет на декілька місяців вперед за можливості. Адже не кожна компанія може швидко закупити достатньо техніки для роботи без світла.

Окрім того, скооперуйтеся з сусідами. Це допоможе значно прискорити процес.

До речі, мер Києва Віталій Кличко спрогнозував, коли у столиці з'являться світло та вода.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернетобстріл Києвавідключеня світла