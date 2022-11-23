В Україні перебої з Інтернетом: що робити

Що відомо про проблеми з Інтернетом 23 листопада

У Twitter-акаунті NetBlocks йдеться, що "Україна зіткнулася з відключеннями електроенергії в масштабі країни, що значно впливає на доступ до інтернету".

У також у компанії додали, що "підключення до мережі в Україні зараз на рівні 35 відсотків від попереднього періоду", маючи на увазі минулий тиждень, коли наша країна теж зазнавала ракетних ударів збоку РФ.

Інфографіка (twitter.com/netblocks)

Крім того, проблеми з Інтернет-зв'язком спостерігаються і у Молдові.

Що робити, коли немає Інтернету

Спробуйте обмежити споживання мобільного інтернету до мінімуму. Зокрема, встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на YouTube.

Також віддавайте перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками.

Також експерти радять завантажити всю необхідну інформацію в памʼять смартфона.

Що робити, щоб зв'язок не пропав

Перш за все уточніть у вашого інтернет-провайдера, чи працює він без світла. Якщо так, то підключіть роутер Wi-Fi до джерела безперебійного живлення. Якщо ні, то зверніться до нього з проханням встановити обладнання для резервної електроенергії.

Підтримайте провайдера і сплатіть за Інтернет на декілька місяців вперед за можливості. Адже не кожна компанія може швидко закупити достатньо техніки для роботи без світла.

Окрім того, скооперуйтеся з сусідами. Це допоможе значно прискорити процес.