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В Україні перебої з Інтернетом: що робити

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Україна, Середа 23 листопада 2022 17:37
Автор: Дмитрий Войналович

Через масовані ракетні обстріли по території України, що Росія здійснила 23 листопада, в багатьох населених пунктах країни спостерігаються проблеми з Інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ресурсу NetBlocks.

Що відомо про проблеми з Інтернетом 23 листопада

У Twitter-акаунті NetBlocks йдеться, що "Україна зіткнулася з відключеннями електроенергії в масштабі країни, що значно впливає на доступ до інтернету".

У також у компанії додали, що "підключення до мережі в Україні зараз на рівні 35 відсотків від попереднього періоду", маючи на увазі минулий тиждень, коли наша країна теж зазнавала ракетних ударів збоку РФ.

В Україні перебої з Інтернетом: що робити

Інфографіка (twitter.com/netblocks)

Крім того, проблеми з Інтернет-зв'язком спостерігаються і у Молдові.

Що робити, коли немає Інтернету

Спробуйте обмежити споживання мобільного інтернету до мінімуму. Зокрема, встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на YouTube.

Також віддавайте перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками.

Також експерти радять завантажити всю необхідну інформацію в памʼять смартфона.

Що робити, щоб зв'язок не пропав

Перш за все уточніть у вашого інтернет-провайдера, чи працює він без світла. Якщо так, то підключіть роутер Wi-Fi до джерела безперебійного живлення. Якщо ні, то зверніться до нього з проханням встановити обладнання для резервної електроенергії.

Підтримайте провайдера і сплатіть за Інтернет на декілька місяців вперед за можливості. Адже не кожна компанія може швидко закупити достатньо техніки для роботи без світла.

Окрім того, скооперуйтеся з сусідами. Це допоможе значно прискорити процес.

До речі, мер Києва Віталій Кличко спрогнозував, коли у столиці з'являться світло та вода.

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