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В Україні незабаром з'явиться військовий омбудсмен, Умєров анонсував законопроєкт

Фото: Рустем Умєров, голова Міністерства оборони України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні з'явиться військовий омбудсмен. Відповідний законопроєкт незабаром винесуть на розгляд до Верховної Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

За словами голови Міноборони Рустема Умєрова, вчора, 3 грудня, представив президенту Володимиру Зеленському концепцію запровадження інституції військового омбудсмена.  

"Першим кроком у цьому напрямку стало створення Центрального управління захисту прав військовослужбовців, яке вже демонструє конкретні результати: реагуванням на скарги, виїзди на місця порушень, проведення перевірок та забезпечення відновлення прав наших воїнів", - пояснив голова відомства. 

Міністр пояснив, що наступним кроком після створення Центрального управління захисту прав військовослужбовців стане запровадження інституції військового омбудсмена. Останній же займатиметься захистом прав наших бійців, резервістів, а також членів їхніх сімей. 

"Президент доручив підготувати презентацію цього законопроєкту, і вже невдовзі ми винесемо цей документ на розгляд депутатів Верховної Ради", - додав Умєров. 

Військовий омбудсмен 

Нову посаду президент Зеленський анонсував ще у вересні 2023 року після наради Умєрова з  уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем.

Нещодавно Міноборони також створило Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Як розповідав Умєров, вже є конкретні результати: реагуванням на скарги, виїзди на місця порушень й проведення перевірок.

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