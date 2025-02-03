В Україні надають безкоштовну допомогу при безплідді: хто може скористатися програмою

Українці, яким діагностували безпліддя, мають можливість отримати безкоштовне штучне запліднення у будь-якому зареєстрованому медичному закладі країни. Жінки віком від 18 до 40 років включно можуть звертатися за допомогою незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар директорки Львівського перинатального центру Марії Малачинської в ефірі телеканалу "Київ".

Вона зазначає, що послуга охоплює весь цикл допоміжних репродуктивних технологій, включаючи медикаментозне забезпечення, стимуляцію фолікулів, запліднення, ембріотрансфер та зберігання, а також супровід вагітності. Якщо запліднення не відбулося, пара може звернутися повторно протягом року. Також безкоштовну допомогу надають парам, де чоловікові було діагностовано безпліддя.

Послуга доступна для всіх жителів України, зокрема й для тих, хто хоче звернутися до Львівського перинатального центру, незалежно від їхнього місця проживання. Малачинська підкреслила, що програма є частиною медичних гарантій і включає також підтримку вагітності та пологів.

Зазначимо, послуги доступні у 20 медичних закладах України. Перелік можна знайти на сайті НСЗУ.