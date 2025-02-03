В Україні надають безкоштовну допомогу при безплідді: хто може скористатися програмою
Українці, яким діагностували безпліддя, мають можливість отримати безкоштовне штучне запліднення у будь-якому зареєстрованому медичному закладі країни. Жінки віком від 18 до 40 років включно можуть звертатися за допомогою незалежно від місця реєстрації чи проживання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар директорки Львівського перинатального центру Марії Малачинської в ефірі телеканалу "Київ".
Вона зазначає, що послуга охоплює весь цикл допоміжних репродуктивних технологій, включаючи медикаментозне забезпечення, стимуляцію фолікулів, запліднення, ембріотрансфер та зберігання, а також супровід вагітності. Якщо запліднення не відбулося, пара може звернутися повторно протягом року. Також безкоштовну допомогу надають парам, де чоловікові було діагностовано безпліддя.
Послуга доступна для всіх жителів України, зокрема й для тих, хто хоче звернутися до Львівського перинатального центру, незалежно від їхнього місця проживання. Малачинська підкреслила, що програма є частиною медичних гарантій і включає також підтримку вагітності та пологів.
Зазначимо, послуги доступні у 20 медичних закладах України. Перелік можна знайти на сайті НСЗУ.
Раніше РБК-Україна розповідало, що 16 січня 2025 року у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі на світ з'явилися перші в Україні діти, народжені завдяки державній програмі безкоштовного лікування безпліддя. У подружжя із Львівської області народилися двійнята. 29 січня малюків разом з мамою виписали додому.
Нагадаємо, в Україні кожна родина має право на фінансову підтримку при народженні дитини. Розмір виплат залишається незмінним, незалежно від того, чи це перша, чи третя дитина. Ми розповідали, як отримати допомогу при народженні дитини.
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