В Україні можуть змінити правила продажу сильнодіючого знеболювального: деталі

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що планує змінити правила відпуску в Україні одного сильнодіючого опіоїдного знеболювального. Відповідний проект вже оприлюднено для громадського обговорення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ у Facebook.
Українцям розповіли, що мають на меті змінити правила відпуску лікарського засобу під назвою "Налбуфін" - сильнодіючого опіоїдного знеболювального, що може спричиняти залежність.
Уточнюється, що проект змін вже було оприлюднено для громадського обговорення.
"До МОЗ постійно надходять звернення щодо зростання неконтрольованого вживання налбуфіну, хоча він не входить ані до стандартів лікування хронічного болю, ані до переліку ліків, якими забезпечують військових для надання домедичної допомоги", - повідомили в МОЗ.
Зазначається, що ситуація з цим препаратом є такою:
У МОЗ розповіли, що у запропонованому проекті змін йдеться, зокрема, про заборону продавати "Налбуфін" за паперовим рецептом.
"Виняток - аптеки з прифронтових та окупованих територій, які не мають технічної можливості виписувати е-рецепт", - зауважили у прес-службі міністерства.
Вони, згідно з повідомленням МОЗ, зможуть продавати "Налбуфін" за паперовим рецептом, допоки діє воєнний стан та впродовж ще трьох місяців після його завершення.
"Водночас такі аптеки будуть зобов'язані зберігати паперовий рецепт, за яким продані ліки, впродовж трьох років", - додали у МОЗ.
Насамкінець українцям пояснили, що зауваження та пропозиції до оприлюдненого проекту наказу можна надсилати впродовж 30 днів:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що МОЗ планує перейти на комбіновані планові щеплення.
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