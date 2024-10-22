В Україні можна безкоштовно лікувати безпліддя: що потрібно знати майбутнім батькам перед ЕКО

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Що таке ЕКО

За даними ВООЗ, у світі приблизно 1 з 6 жінок страждає від безпліддя. Однак шанси стати батьками дає лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ, або запліднення іn vitro).

На жаль, лікування безпліддя за допомогою ДРТ є досить дорогим. Саме тому для багатьох людей ці послуги є майже недоступними.

Саме тому в Україні у програму медичних гарантій тепер включено пакет "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій".

ЕКО (екстракорпоральне запліднення) - це метод штучного запліднення, при якому злиття яйцеклітини та сперматозоїда відбувається поза тілом жінки, в лабораторних умовах. Потім ембріон переноситься в матку для подальшого розвитку.

Процедура зазвичай включає кілька етапів:

стимуляція яєчників для отримання кількох яйцеклітин;

для отримання кількох яйцеклітин; збір яйцеклітин через пункцію;

через пункцію; запліднення яйцеклітини сперматозоїдом у лабораторії;

сперматозоїдом у лабораторії; культивування ембріонів ;

; перенесення ембріона в матку жінки.

ЕКО використовують при різних формах безпліддя, як у жінок, так і у чоловіків.

Кому доступні послуги

Як зазначили у МОЗ, для отримання послуги вік пацієнтки на момент початку циклу має бути не більше ніж 40 років.

Для початку жінка має звернутися до акушера-гінеколога в спеціалізованому закладі, який має договір із НСЗУ на пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах". Варто зауважити, що направлення для цього не потрібне.

Після цього лікар акушер-гінеколог проведе обстеження, визначить показання до проведення ЕКО, а за необхідності скерує на консультацію до суміжних спеціалістів.

Варто зауважити, що на цьому етапі може знадобитися стаціонарне лікування або дообстеження. Зокрема, лікар може направити жінку до спеціалізованого багатопрофільного закладу або перинатального центру, які надають безоплатні послуги в межах пакетів "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" і "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій".

А вже після цього обстеження пацієнтку направляють до мультидисциплінарного консиліуму або у спеціалізованому багатопрофільному закладі, або у перинатальному центрі, або у закладі, який надає послугу ДРТ.

Саме консиліум лікарів приймає рішення про наявність підстав для отримання послуги з лікування безпліддя та відсутність протипоказань.

Місце отримання послуги пацієнтка має право обрати самостійно із переліку закладів, які уклали договір із НСЗУ про медичне обслуговування за відповідним пакетом медичних послуг.

Де можна отримати послугу

Наразі безоплатні послуги з лікування безпліддя в рамках Програми медичних гарантій надаватимуть 12 медзакладів, які нещодавно були законтрактовані Національною службою здоровʼя України, у таких областях:

Київська область та м. Київ: ТОВ "НАДІЯ", ТОВ "ГАРМОНІЯ КРАСИ", ТОВ "Медичний центр "ДОБРОБУТ-ПОЛІКЛІНІКА", ТОВ "МІРУМ", ТОВ "Родинне джерело" та ТОВ "НЕОМЕД 2007".

Дніпропетровська область: ТОВ "ЕКОДНІПРО" та ТОВ "СКАЙ-ВІННЕР".

Львівська область: ТОВ "Клініка професора С. Хміля".

Одеська область: ТОВ "Клініка репродуктивної медицини "НАДІЯ ОДЕСА".

Чернівецька область: колективний заклад охорони здоров’я "Медичний центр лікування безпліддя".

Рівненська область: комунальний медзаклад "Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. Віктора Поліщука" Рівненської обласної ради.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, скільки коштує заморозити яйцеклітини в Україні.

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