В Україні масштабна тривога через загрозу балістики

"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України", - повідомили у Повітряних силах.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Оновлено о 18:40.

В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, що 21 листопада російські терористи вперше за повномасштабну війну запустили ракету "Орєшник" по місту Дніпро. Диктатор Володимир Путін заявив, що таким чином Росія провела випробування цього типу озброєння.

Що відомо про нову загрозу - читайте у матеріалі РБК-Україна.