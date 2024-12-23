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В Україні масштабна тривога через загрозу балістики

Понеділок 23 грудня 2024 18:08
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В Україні масштабна тривога через загрозу балістики Ілюстративне фото: в Україні оголошена масштабна тривога через загрозу балістики (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві та по решті регіонів України ввечері понеділка, 23 грудня, оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України", - повідомили у Повітряних силах.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Оновлено о 18:40.

В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики.

Де оголошено тривогу

В Україні масштабна тривога через загрозу балістики

Нагадаємо, що 21 листопада російські терористи вперше за повномасштабну війну запустили ракету "Орєшник" по місту Дніпро. Диктатор Володимир Путін заявив, що таким чином Росія провела випробування цього типу озброєння.

Що відомо про нову загрозу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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