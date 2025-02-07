По Україні і за кордон. Що не можна відправляти поштою: повний список заборон

Закон України "Про поштовий зв’язок" забороняє пересилання речей, які можуть становити загрозу життю та здоров`ю людей, призводити до знищення чи псування інших відправлень. Ці обмеження є спільними для усіх поштових компаній України.
РБК-Україна розповідає про те, що не можна відправляти поштою у межах України та за кордон.
Правила поштових перевезень як "Укрпошти", так і "Нової пошти" забороняють відправляти у посилках наступні речі:
Окрім цього, на час дії воєнного стану у Луганську та Донецьку області не можна відправляти алкогольні напої та спиртовмісні речовини, окрім зареєстрованих лікарських засобів. Працівники пошти мають право вилучати дану продукцію з посилок та утилізувати.
Всесвітній поштовий союз визначає перелік небезпечних вкладень, які не можна відправляти у посилках за кордон:
Перед відправленням варто перевірити, чи дозволений конкретний предмет у країні-отримувачі. Це можна зробити за посиланням.
При відправленні міжнародних посилок варто врахувати, що вони підлягають митному контролю. Відповідно, навіть якщо поштові оператори приймуть для відправлення певні предмети, то це не гарантує, що вони пройдуть перевірку митників.
Додамо, що заборонені предмети можуть бути вилучені з посилки на етапі перетину кордону або в транзитних установах обміну.
Раніше ми писали про те, скільки коштує відправити посилку за кордон "Новою поштою".
Читайте також про те, що "Укрпошта" наприкінці січня заявила, що інвестувала в автоматизацію процесів, тому вже з лютого доставка посилок по Україні триватиме до одного дня.
Під час підготовки матеріалу використали: правила пересилання "Укрпошти" та "Нової пошти".
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