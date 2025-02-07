По Україні і за кордон. Що не можна відправляти поштою: повний список заборон

Закон України "Про поштовий зв’язок" забороняє пересилання речей, які можуть становити загрозу життю та здоров`ю людей, призводити до знищення чи псування інших відправлень. Ці обмеження є спільними для усіх поштових компаній України.

РБК-Україна розповідає про те, що не можна відправляти поштою у межах України та за кордон.

Що не можна відправляти поштою по Україні

Правила поштових перевезень як "Укрпошти", так і "Нової пошти" забороняють відправляти у посилках наступні речі:

вогнепальну зброю усіх видів та патрони, холодну зброю та інші предмети, призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо);

вибухові речовини або пристрої, легкозаймисті або інші небезпечні речовини;

наркотичні засоби і психотропні речовини;

токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;

тварин та отруйні рослини;

національну та іноземну валюту (крім нумізматичної продукції та інвестиційних монет України);

продукти, якщо до дати доставки закінчується термін їх придатності;

алкоголь з вмістом спирту етилового понад 8,5%, крім тих, що не підлягають маркуванню марками акцизного податку, тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет, якщо на них нема марки акцизного податку;

біологічні агенти (мікроорганізми, віруси, біологічні токсини, які здатні спричинити інфікування або нести іншу небезпеку людям, тваринам чи рослинам);

спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації (відповідна апаратура, пристрої, устаткування, прилади тощо).

Окрім цього, на час дії воєнного стану у Луганську та Донецьку області не можна відправляти алкогольні напої та спиртовмісні речовини, окрім зареєстрованих лікарських засобів. Працівники пошти мають право вилучати дану продукцію з посилок та утилізувати.

Відправники повинні заявляти на пошті про вміст посилок (фото: Facebook/ Ukrposhta)

Що не можна відправляти за кордон

Всесвітній поштовий союз визначає перелік небезпечних вкладень, які не можна відправляти у посилках за кордон:

вогнепальна та холодна зброя, боєприпаси, патрони тощо;

наркотики і психотропні речовини;

технічні засоби негласного отримання інформації;

радіообладнання та випромінювальні пристрої, що заборонені до ввезення та застосування в Україні загальними користувачами радіочастотного спектра;

біологічні агенти та радіоактивні речовини;

токсичні речовини, ртуть, кислоти та інші речовини сильної дії;

легкозаймисті гази, незаймисті й нетоксичні гази, а також гази стиснені та скраплені для побутового і промислового використання;

товари військового та подвійного призначення;

порнографічні матеріали та фальсифіковану продукцію;

людські останки;

живих тварин;

алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини до електронних сигарет (для фізичних осіб);

живих тварин;

предмети, які мають історичну або культурну цінність

техніку, яка має літієві елементи та/або батареї (телефони, планшети, повербанки, ноутбуки, гіроскутери та моноколеса, вейпи, інші побутові прилади та інструменти з літієвими акумуляторами);

вогненебезпечні предмети, у тому числі спиртовмісні парфуми, ефірні олії, гель-лаки, засоби у балонах під тиском (лаки для волосся, дезодоранти-спреї тощо).

Перед відправленням варто перевірити, чи дозволений конкретний предмет у країні-отримувачі. Це можна зробити за посиланням.

При відправленні міжнародних посилок варто врахувати, що вони підлягають митному контролю. Відповідно, навіть якщо поштові оператори приймуть для відправлення певні предмети, то це не гарантує, що вони пройдуть перевірку митників.

Додамо, що заборонені предмети можуть бути вилучені з посилки на етапі перетину кордону або в транзитних установах обміну.

Працівники пошти не несуть відповідальність за вилучення речей із посилки під час митного контролю (фото ілюстративне: Getty Images)