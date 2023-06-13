В Україні не фіксують спалаху інфекційних хвороб після підриву Каховської ГЕС

Зазначається, що контроль за епідемічною ситуацією в підтоплених районах Херсону та області проводиться щоденно.

При цьому постійно моніториться стан питної води у водопроводі, свердловинах та колодязях, а також здійснюється моніторинг води з поверхневих водойм.

Проте фахівці наголошують на важливості профілактичних заходів.

Випадки холери та кишкової палички в Україні

Через підрив Каховської ГЕС у воду потрапили пально-мастильні матеріали та отрутохімікати. Через це у Херсонській області фіксують випадки холери та кишкової палички.

Зазначимо, що воду з криниць можна буде вживати тільки після того, як їх прочистять і перевірять зразки в лабораторії.

Як знезаразити воду?

У МОЗ наголошують, що на територіях, які постраждали від затоплень, небезпечно використовувати неочищену воду з поверхневих джерел (відкритих водойм), колодязів та каптажів.

Один із найефективнішим способом очищення води від збудників хвороб є таблетки для знезараження. Їх можна отримати в Центрах контролю та профілактики хвороб, місцевої влади, або ж у виїзних бригад ЦКПХ, які зараз працюють у постраждалих регіонах.

Пояснюється, що ці таблетки знищують віруси, бактерії, бактеріальні спори, цисти, грибки, водорості та віруси. Також доведена їхня ефективність проти мікроорганізмів, які спричиняють захворювання на черевний тиф, дизентерію, холеру, поліомієліт та інші гострі кишкові інфекції.

Як використовувати таблетки для знезараження?

Таблетки не потрібно ковтати.

Слід чітко дотримуватись дозування води, яке вказане в інструкції. Не використовуйте в одній місткості таблетки з різною кількістю діючої речовини.

Для того, щоб таблетка почала діяти, після її розчинення у воді має пройти щонайменше 30 хвилин.

Не можна вживати очищену воду раніше цього часу.

Ситуація в Херсонській області

Після підриву ГЕС в Херсоні та області поступово знижується рівень води, що дозволить рятувальникам перевірити затоплені райони.

При цьому жителів Херсона застерігають від самостійного обстеження будинків, оскільки вода може залишати за собою вибухонебезпечні предмети.

Окрім того, у Херсоні та області ввели низку заборон після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, вони стосуються в'їзду до підтоплених населених пунктів.

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