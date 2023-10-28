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В Україні фіксують спалах гепатиту А: як він передається, перші ознаки та профілактика

Фото: як передається гепатит А, перші ознаки та профілактика (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

Гепатит А - захворювання, що вражає печінку. Його також називають "хворобою Боткіна". Вона не має хронічної форми, проте може бути вкрай неприємною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Вірус гепатиту А передається:

  • внаслідок вживання забруднених харчів або води, що можуть містити фекалії інфікованих людей; 
  • через недотримання особистої гігієни;
  • у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;
  • також причиною інфікування можуть стати деякі види сексуальних стосунків. 

Вірус гепатиту А (ВГА) зберігається у воді від 3 до 10 місяців, у випорожненнях - до 30 діб, у сухому середовищі за кімнатної температури - протягом тижня. При цьому він гине через 5 хвилин кип’ятіння. 

Симптоми гепатиту А 

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14-28 днів.

  • Серед найпоширеніших симптомів: 
  • слабкість та втомлюваність; 
  • підвищення температури тіла; 
  • втрата апетиту; 
  • діарея; 
  • блювота; 
  • неприємні відчуття в животі; 
  • важкість у правому підребер’ї; 
  • потемніння сечі; 
  • жовтяниця. 

Після перенесеного захворювання на ВГА формується довічний імунітет.

Профілактика гепатиту А

Інфікуванню гепатитом А можна легко запобігти, якщо дотримуватися правил гігієни рук. Найбільш ефективний спосіб захисту - це миття рук з милом і теплою водою щонайменше протягом 20 секунд. Це особливо важливо перед приготуванням їжі та після відвідування вбиральні.

Тож вберегтися від захворювання допоможуть прості щоденні правила: 

  • миття рук перед вживанням їжі та після кожного відвідування туалету; 
  • вживання лише кип’яченої води; 
  • миття овочів та фруктів. 

Також для профілактики інфікування ВГА існує безпечна та ефективна вакцина. Вона є рекомендованою, тобто не включеною до Національного календаря щеплень. Придбати її можна в аптеках.

Важливо отримати щеплення проти гепатиту А дорослим, які працюють у закладах громадського харчування, на підприємствах харчової промисловості, водоочисних та каналізаційних спорудах.

Спалах гепатиту А у Вінниці

Цього тижня в одному з районів Вінниці трапився спалах гепатиту А. Станом на вчора відомо про понад сотню підтверджених випадків.

Наразі причини, з якими можна повʼязати випадки захворювання - відвідування масових заходів чи вживання однакових продуктів, - не встановлено. Проте, за даними міністерства, відомо, що усі пацієнти проживають у різних мікрорайонах міста Вінниці та населених пунктах області.

 

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Гепатит АМінстерство охорони здоров'я України