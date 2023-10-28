В Україні фіксують спалах гепатиту А: як він передається, перші ознаки та профілактика

Вірус гепатиту А передається:

внаслідок вживання забруднених харчів або води, що можуть містити фекалії інфікованих людей;

через недотримання особистої гігієни;

у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;

також причиною інфікування можуть стати деякі види сексуальних стосунків.

Вірус гепатиту А (ВГА) зберігається у воді від 3 до 10 місяців, у випорожненнях - до 30 діб, у сухому середовищі за кімнатної температури - протягом тижня. При цьому він гине через 5 хвилин кип’ятіння.

Симптоми гепатиту А

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14-28 днів.

Серед найпоширеніших симптомів:

слабкість та втомлюваність;

підвищення температури тіла;

втрата апетиту;

діарея;

блювота;

неприємні відчуття в животі;

важкість у правому підребер’ї;

потемніння сечі;

жовтяниця.

Після перенесеного захворювання на ВГА формується довічний імунітет.

Профілактика гепатиту А

Інфікуванню гепатитом А можна легко запобігти, якщо дотримуватися правил гігієни рук. Найбільш ефективний спосіб захисту - це миття рук з милом і теплою водою щонайменше протягом 20 секунд. Це особливо важливо перед приготуванням їжі та після відвідування вбиральні.

Тож вберегтися від захворювання допоможуть прості щоденні правила:

миття рук перед вживанням їжі та після кожного відвідування туалету;

вживання лише кип’яченої води;

миття овочів та фруктів.

Також для профілактики інфікування ВГА існує безпечна та ефективна вакцина. Вона є рекомендованою, тобто не включеною до Національного календаря щеплень. Придбати її можна в аптеках.

Важливо отримати щеплення проти гепатиту А дорослим, які працюють у закладах громадського харчування, на підприємствах харчової промисловості, водоочисних та каналізаційних спорудах.

Спалах гепатиту А у Вінниці

Цього тижня в одному з районів Вінниці трапився спалах гепатиту А. Станом на вчора відомо про понад сотню підтверджених випадків.

Наразі причини, з якими можна повʼязати випадки захворювання - відвідування масових заходів чи вживання однакових продуктів, - не встановлено. Проте, за даними міністерства, відомо, що усі пацієнти проживають у різних мікрорайонах міста Вінниці та населених пунктах області.