В Україні безкоштовно лікуватимуть безпліддя у 12 закладах: перелік

За даними МОЗ, на репродуктивну програму було виділено 1,87 мільярда гривень.

Ці кошти мають піти на приблизно 30 тисяч циклів лікування. Враховуючи той факт, що успіх процедури в середньому становить 30%, то близько 10 тисяч українських пар зможуть стати батьками.

Наразі безкоштовно лікувати безпліддя в Україні можна у 12-ти медзакладах:

Київ та Київська область

ТОВ "НАДІЯ";

ТОВ "ГАРМОНІЯ КРАСИ";

ТОВ "Медичний центр "ДОБРОБУТ-ПОЛІКЛІНІКА";

ТОВ "МІРУМ";

ТОВ "Родинне джерело";

ТОВ "НЕОМЕД 2007".

Дніпропетровська область:

ТОВ "ЕКОДНІПРО";

ТОВ "СКАЙ-ВІННЕР".

Львівська область

ТОВ "Клініка професора Стефана Хміля";

Одеська область

ТОВ "Клініка репродуктивної медицини "НАДІЯ ОДЕСА";

Чернівецька область

Колективний заклад охорони здоров’я "Медичний центр лікування безпліддя";

Рівненська область

Комунальний медичний заклад "Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука" Рівненської обласної ради.

Нагадаємо в матеріалі РБК-Україна можна дізнатися про 5 помилкових суджень про безпліддя, які давно спростовані лікарями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.