В Україні до 12 років тюрми засудили кілера, який планував вбивство Резнікова та Буданова

"Печерський районний суд міста Києва призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна організатору диверсійно-розвідувальної групи Головного управління Генштабу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за вбивство Буданова, Резнікова та відомого українського активіста йому обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів. Фігурантом є мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі терористичної організації "ЛНР" брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

"Після повномасштабного вторгнення він був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки для проведення підривної діяльності. За завданням координатора з Москви він мав організувати ліквідацію українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими", - пояснили в СБУ.

Під час обшуку у зловмисника виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ. Суд визнав фігуранта винним за декількома статтями кримінального кодексу України, а саме: