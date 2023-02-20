Українець Крутих не зміг здолати перший раунд Qatar Open

Qatar ExxonMobil Open, 1/16 фіналу

Крутих – Броуді – 1:2 (0:6, 6:4, 6:7)

Українець після виходу в основну сітку через горнило кваліфікації не відразу опанував емоції. У стартовому сеті Крутих чимало нервував (9 невимушених помилок) і всуху поступився у партії. Натомість Броуді виграв 78% очок на першій подачі.

Зате киянин оговтався зі стартом другого сету. Він нав'язав конкуренцію британцю і йшов із ним нога в ногу до середини партії. Опісля опоненти взялися до брейків – Крутих оформив два, а Броуді лише один. Зрештою, український тенісист зміг дотиснути суперника на власній подачі.

Ще кращими справи першої ракетки України стали на початку вирішального сету. З брейком Крутих створив собі невеликий гандикап, щоб почуватися безпечно (3:1). Однак, втримати ініціативу не зумів, програв 4 гейми поспіль і опинився в ролі того, хто наздоганяє.

Із непростої ситуації 22-річний українець з честю вийшов. Він оформив брейк, узяв свою подачу та зрівняв рахунок (5:5). Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Та в грі нервів Крутих не зміг конкурувати з досвідченішим британцем і таки поступився Броуді.