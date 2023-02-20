UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українець Крутих не зміг здолати перший раунд Qatar Open

Фото: Олексій Крутих поступився у трьох сетах (tycsports.com)
Автор: Антон Федорців

Прикрою поразкою українського тенісиста Олексія Крутих завершився матч 1/16 фіналу турніру в столиці Катару проти британця Лайєма Броуді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Qatar ExxonMobil Open, 1/16 фіналу

Крутих – Броуді – 1:2 (0:6, 6:4, 6:7)

Українець після виходу в основну сітку через горнило кваліфікації не відразу опанував емоції. У стартовому сеті Крутих чимало нервував (9 невимушених помилок) і всуху поступився у партії. Натомість Броуді виграв 78% очок на першій подачі.

Зате киянин оговтався зі стартом другого сету. Він нав'язав конкуренцію британцю і йшов із ним нога в ногу до середини партії. Опісля опоненти взялися до брейків – Крутих оформив два, а Броуді лише один. Зрештою, український тенісист зміг дотиснути суперника на власній подачі.

Ще кращими справи першої ракетки України стали на початку вирішального сету. З брейком Крутих створив собі невеликий гандикап, щоб почуватися безпечно (3:1). Однак, втримати ініціативу не зумів, програв 4 гейми поспіль і опинився в ролі того, хто наздоганяє.

Із непростої ситуації 22-річний українець з честю вийшов. Він оформив брейк, узяв свою подачу та зрівняв рахунок (5:5). Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Та в грі нервів Крутих не зміг конкурувати з досвідченішим британцем і таки поступився Броуді.

До слова, раніше Крутих оновив персональний рекорд у рейтингу тенісистів-професіоналів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис