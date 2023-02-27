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Українець Крутих продовжив підйом у класифікації найсильніших тенісистів світу

Фото: Олексій Крутих залишився у другій сотні рейтингу (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Понад місяць український тенісист Олексій Крутих щотижня оновлює персональний рекорд у рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

22-річний киянин зберіг статус першої ракетки України. Він посів 160-те місце в оновленій класифікації ATP. П'ять тижнів поспіль він б'є особистий рекорд у рейтингу асоціації.

Крутих за тиждень піднявся вгору на 7 позицій. У минулі сім днів українець встиг виступити в першому раунді Qatar Open. Там він у напруженому поєдинку поступився британцю Броуді в трьох сетах (0:6, 6:4, 6:7). У активі Крутих 365 рейтингових очок.

Головним орієнтиром для українських тенісистів залишається 4-те місце рейтингу ATP. Цей рубіж навесні 1994 року підкорив легендарний Андрій Медведєв. У різний час у топ-50 класифікації перебували Олександр Долгополов, Ілля Марченко та Сергій Стаховський.

Першою ракеткою планети тим часом залишився Новак Джоковіч. Серб побив абсолютний рекорд за тривалістю перебування у цьому статусі – 310 тижнів. Попереднє досягнення належало Роже Федереру, який завершив кар'єру торік.

До слова, раніше Людмила Кіченок програла півфінал парного розряду на турнірі в ОАЕ.

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