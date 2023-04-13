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Українець у Кракові підпалив себе біля будівлі консульства

Фото: українець підпалив себе у Кракові біля консульства (rmf24.pl)
Автор: Наталія Юрченко

Громадянин України сьогодні, 13 квітня, підпалив себе у польському Кракові. Це сталося біля будівлі генерального консульства України.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Зранку біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець, який проживав в Польщі, здійснив спробу самоспалення. У тяжкому стані громадянин був доставлений до лікарні. Лікарі нині надають йому термінову медичну допомогу. Стан українця критичний", - заявив він.

Генеральне консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, аби встановити причину та всі обставини трагедії. Консули також тримають на контролі надання медичної допомоги громадянину, встановлюють зв‘язок із його рідними.

Прес-офіцер Головного управління міської поліції Кракова Пьотр Шпех розповів, що 63-річний українець стояв у черзі до консульства, а потім почав "поводитися нераціонально".

"Він почав вигукувати гасла українською мовою, після чого підпалив себе легкозаймистою речовиною та втік", - заявив речник поліції.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі сталося ДТП, внаслідок якого постраждали українці.

Як повідомлялося, 8 квітня у Молдові потрапив у ДТП автобус. Через аварію поранення отримали декілька громадян України.

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