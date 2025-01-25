Україна не знає, скільки людей Росія вбила в Маріуполі, - Зеленський

Україна не знає точної цифри загиблих після окупації Маріуполя. Для цього необхідно проводити роботи на місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського в інтерв’ю для газети Il Foglio.

Водночас президент уточнив, що з півдня України, це передусім Маріуполь і Херсонська область, окупанти вивезли на сьогодні близько 19 тисяч дітей - і де вони, невідомо.

"В нас була інформація, що росіяни вбили десь близько 20 тисяч, але я не можу так сказати", - зауважив він.

Зеленський пояснив, що дізнатись точну цифру загиблих неможливо без відповідних робіт там на місці.

Удар по драмтеатру в Маріуполі

Нагадаємо, що під час облоги Маріуполя, 16 березня, російські війська скинули авіабомбу на дах Маріупольського драматичного театру, де укривалися від обстрілів цивільні. У ньому переховувалися за різними даними від 500 осіб до 1200 мирних жителів.

За даними міськради тоді загинуло близько 300 людей, але інформаційна агенція Associated Press провела власне розслідування й дійшла висновку, що внаслідок авіаудару кількість загиблих могла становити близько 600 людей.

Зауважимо також, що минулого року правозахисні організації Human Rights Watch, SITU Research та Truth Hounds опублікували розслідування, присвячене тому, як навесні 2022 року російські війська захоплювали Маріуполь.

На їхню думку, до воєнних злочинів можуть бути причетні Володимир Путін, Сергій Шойгу, Рамзан Кадиров та інші.

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