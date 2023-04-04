"Україна здатна не допустити розширення війни". Зеленський звернувся до губернаторів США

"Україна здатна не допустити розширення війни. Здатна перемогти Росію на нашій землі. Сказав про це під час звернення до губернаторів США", - написав Зеленський.

Він зазначив, що "ворог свободи повинен програти швидко й надійно там, куди зайшов зі злочинною та неспровокованою агресивною війною".

"Ось чому ми звертаємося по підтримку до США, по зброю та по фінанси. Вистоїть Україна - вистоїть ваш мир, ваших союзників і партнерів", - додав президент.

За його словами, саме з Україною Америка має змогу захистити свої цінності, що збігаються з нашими.

"Головне - не програти час, не програти шанс, який маємо. Діяти зараз, допомагати зараз. Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати. Ми спільно здобуваємо нову міцність для наших держав. І я впевнений, завжди будемо успішні", - додав Зеленський.