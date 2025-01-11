Україна й Польща визначили місця, де шукатимуть тіла жертв Волинської трагедії для ексгумації, - PAP

Київ і Варшава обмінялися списками місцин, де шукатимуть останки жертв Волинської трагедії для подальшої ексгумації. Однак точну локацію не розголошують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polska Agencja Prasowa .

Заступник міністра культури України з питань євроінтеграції Андрій Наджос розповів, що Україна й Польща визначили місця, де шукатимуть тіла жертв Волинської трагедії для ексгумації.

"Ми зробили дуже важливий перший крок: обмінялися запитами. Отримали від польської сторони на проведення робіт на українській території, а польська сторона отримала від нас запити на проведення робіт у Польщі. Зараз ми аналізуємо ці запити та збираємо документи, щоб за згодою обох сторін ухвалювати позитивні рішення і публічно коментувати результати", - сказав Наджос.

Він висловив сподівання, що ці роботи "задовольнять польське та українське суспільство".

"Ми усвідомлюємо, чим живе польське суспільство, так само як польське суспільство розуміє потреби українського. Ми розуміємо, що питання історичної пам’яті важливі для польського суспільства, і ми не хочемо це політизувати", - наголосив заступник міністра культури України.

Інший чиновник на умовах анонімності повідомив PAP, що Україна дала дозвіл на пошук останків на місці, де у 2023 році виявили польські поховання.

Джерело видання не вказало точне місце, однак у 2023-му тодішній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідав Садове на Тернопільщині.

Там фахівці знайшли братську могилу, в якій у 1945 році поховали тіла вбитих селян. Співрозмовник медіа додав, що дозволи на пошук та ексгумацію в Україні видаватимуть окремо на кожне місце поховання.