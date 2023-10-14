Україна встановила історичне досягнення на ЧС з шашок-100: про що мова

Чемпіонат світу з шашок-100 є головним турніром року в цьому виді шашок. Змагання проходити протягом двох тижнів.

На ЧС Україна була представлена у складі сімох гравців:

три у чоловічому турнірі;

чотири у жіночому турнірі.

Загалом участь в чемпіонаті взяли 35 спортсменів, серед яких 20 чоловіків й 15 жінок.

Чим відрізняються шашки-100 від інших варіацій?

Шашки-100 розігруються на дошках 10х10 клітин. Кожен гравець розміщує по 20 власних шашок.

Як виступили українці?

Чоловічий турнір

Спортсмени грали партії у форматі одного кола один з одним.

Юрій Анікеєв очолив чоловічий турнір після сьомого раунду. Перед цим він здобув чотири перемоги й три нічиї. Водночас питання перемоги для спортсмена було відкритим до останнього раунду - нідерландець Ян Гренендейк відставав лише на одне очко й міг вирвати титул у разі своєї перемоги й поразки українця. Втім, Анікеєв все ж втримав перевагу.

Ще два українці - Артем Іванов та Юрій Бобков посіли 6-е та 15-е місця відповідно.

Жіночий турнір

Жіночий турнір очолила Вікторія Мотрічко. До передостаннього раунду шанси відібрати титул мала нейтральна Дар'я Ткаченко, яка також відставала на одне очко. Втім, Мотрічко здобула три очки в останніх двох партіях й стала переможницею з перевагою у два очки.

Серед інших спортсменок:

Олена Коротка - набрала у 15 партіях 19 очок та стала третьою;

Ольга Балтажі та Юлія Макаренкова, які посіли 10-е та 13-е місце відповідно.