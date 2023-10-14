UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна встановила історичне досягнення на ЧС з шашок-100: про що мова

Фото: Україна встановила історичне досягнення на ЧС з шашок-100 (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Збірна України з шашок-100 успішно виступила на чемпіонаті світу, який відбувся у Кюрасао. Українці Юрій Анікеєв і Вікторія Мотрічко здобули "золото" в чоловічому, і у жіночому турнірах відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Чемпіонат світу з шашок-100 є головним турніром року в цьому виді шашок. Змагання проходити протягом двох тижнів. 

На ЧС Україна була представлена у складі сімох гравців: 

  • три у чоловічому турнірі; 
  • чотири у жіночому турнірі. 

Загалом участь в чемпіонаті взяли 35 спортсменів, серед яких 20 чоловіків й 15 жінок. 

Чим відрізняються шашки-100 від інших варіацій? 

Шашки-100 розігруються на дошках 10х10 клітин. Кожен гравець розміщує по 20 власних шашок.

Як виступили українці? 

  • Чоловічий турнір  

Спортсмени грали партії у форматі одного кола один з одним. 

Юрій Анікеєв очолив чоловічий турнір після сьомого раунду. Перед цим він здобув чотири перемоги й три нічиї. Водночас питання перемоги для спортсмена було відкритим до останнього раунду - нідерландець Ян Гренендейк відставав лише на одне очко й міг вирвати титул у разі своєї перемоги й поразки українця. Втім, Анікеєв все ж втримав перевагу. 

Ще два українці - Артем Іванов та Юрій Бобков посіли 6-е та 15-е місця відповідно.

  • Жіночий турнір

Жіночий турнір очолила Вікторія Мотрічко. До передостаннього раунду шанси відібрати титул мала нейтральна Дар'я Ткаченко, яка також відставала на одне очко. Втім, Мотрічко здобула три очки в останніх двох партіях й стала переможницею з перевагою у два очки. 

Серед інших спортсменок: 

Олена Коротка - набрала у 15 партіях 19 очок та стала третьою; 

Ольга Балтажі та Юлія Макаренкова, які посіли 10-е та 13-е місце відповідно. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світу