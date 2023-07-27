UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна вирішила відкликати дипломата, який побив поліцейського у барі Сеула

Фото: Україна відкликає дипломата, який побив поліцейського у барі Сеула (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

МЗС України відреагувало на скандал за участю свого дипломата, який побив поліцейського в барі в Сеулі (Південна Корея). Його вирішили відкликати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"МЗС України оперативно проаналізувало всі деталі інциденту, який мав місце в Сеулі за участі співробітника українського посольства", - зазначив він.

За словами Ніколенка, за підсумками ухвалено рішення про негайне відкликання дипломата із довготермінового відрядження та його повернення до України.

"Усі працівники української дипломатичної служби за кордоном мають неухильно дотримуватися професійної та моральної етики, а також поважати законодавство країн їхнього перебування", - підкреслив він.

Як повідомлялось, у Сеулі (Південна Корея) затримано співробітника українського посольства, який випив і побив співробітника бару. Ним також був побитий і поліцейський, який приїхав на виклик, щоб утихомирити бешкетника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Южная Корея