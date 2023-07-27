Україна вирішила відкликати дипломата, який побив поліцейського у барі Сеула

"МЗС України оперативно проаналізувало всі деталі інциденту, який мав місце в Сеулі за участі співробітника українського посольства", - зазначив він.

За словами Ніколенка, за підсумками ухвалено рішення про негайне відкликання дипломата із довготермінового відрядження та його повернення до України.

"Усі працівники української дипломатичної служби за кордоном мають неухильно дотримуватися професійної та моральної етики, а також поважати законодавство країн їхнього перебування", - підкреслив він.

Як повідомлялось, у Сеулі (Південна Корея) затримано співробітника українського посольства, який випив і побив співробітника бару. Ним також був побитий і поліцейський, який приїхав на виклик, щоб утихомирити бешкетника.