Україна вимагає винести на міжнародний рівень питання теракту в Оленівці

Глава Офісу президента Андрій Єрмак сьогодні провів онлайн-зустріч із представниками міжнародних правозахисних організацій. Головне питання відеоконференції - захист прав українців у місцях примусового утримання Росією українських військовополонених із наданням доступу до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво Офісу президента .

Андрій Єрмак наголосив, що українські військовополонені нині утримуються у жахливих умовах і до них застосовують жорстокі фізичні та психологічні тортури всупереч усім вимогам міжнародного права, зокрема Женевській конвенції. Він підкреслив, що міжнародна правозахисна спільнота має перейти до рішучих активних дій, стати більш гнучкою відповідно до ситуації, яку створила Росія як країна-агресор, і зробити конкретні кроки, щоб зупинити безкарність окупантів та захистити українських комбатантів від наруги та беззаконня.

."Я пропоную негайно винести питання концтабору в Оленівці, доступу до українських військовополонених та захисту їхніх прав на глобальний рівень та ухвалити спільну декларацію, в якій рішуче засудити військові злочини, злочини проти людяності та геноцид Росії проти українців", - зазначив Єрмак.

Крім того, керівник ОП запропонував проводити щотижневі брифінги омбудсмена із захисту прав людини із залученням представників міжнародних правозахисних організацій, структур ООН, Європейського союзу, Ради Європи, ОБСЄ.

На зустрічі були уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець, представники Міністерства закордонних справ, заступники керівника Офісу президента.